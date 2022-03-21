Firuze ne demek, TDK'ya göre Firuze kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Firuze ne demek? Firuze TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi firuze kelimesi. Peki firuze ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre firuze nedir, firuze kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

FİRUZE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Firuze kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Firuze kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre firuze kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Küpe ve yüzük taşı gibi süslemede kullanılan, mavi renkli, saydam olmayan hidratlı doğal alüminyum ve fosfattan oluşan değerli bir mineral

