Fistül ne demek, TDK'ya göre Fistül kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Boyama Makinesi Operatörü-Tekstil Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıMerdümgiriz ne demek, TDK'ya göre Merdümgiriz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Ağartma Ve Pişirme Makinesi Operatör (Kasar) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıRasyonalite ne demek, TDK'ya göre Rasyonalite kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Yatak/Baza Dikiş Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıCavlak ne demek, TDK'ya göre Cavlak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Kûhi ne demek, TDK'ya göre Kûhi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Deri Model Makineci Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıMualla ne demek, TDK'ya göre Mualla kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Fistül ne demek, TDK'ya göre Fistül kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Fistül ne demek, TDK'ya göre Fistül kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Fistül kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Fistül ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Fistül nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Fistül kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Fistül ne demek, TDK'ya göre Fistül kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Fistül ne demek? Fistül TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi fistül kelimesi. Peki fistül ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre fistül nedir, fistül kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

FİSTÜL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Fistül kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Fistül kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre fistül kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Akarca

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT