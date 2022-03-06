Fistül ne demek, TDK'ya göre Fistül kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Fistül ne demek? Fistül TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi fistül kelimesi. Peki fistül ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre fistül nedir, fistül kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

FİSTÜL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Fistül kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Fistül kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre fistül kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Akarca

