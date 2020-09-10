'Macron'un içinde bulunduğu çaresizliğin dışa vurumudur'Korona virüs dolayısıyla Çocuk Atölyeleri de sanal ortamda devam ediyorTrabzonspor'da yeni transfere sakatlık şoku! Anders Trondsen 6 ay yokDeha Bilimlier kimdir? Eşi kim? Kaç yaşında?Fitch: Bankaların gelirlerinde düşüş yaşanacakKPSS ÖABT sınav giriş belgeleri yayımlandıEşinin cep telefonu, iş arkadaşı tarafından öldürülmesine neden olduMalezya, Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olmasını esas alan iki devletli çözümü her zaman destekliyorMenemenspor - Altınordu maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?Melisa Şenolsun, o isimleri sosyal medya hesabından sildi!
İstanbul29 °C
  1. HABERLER
  2. EKONOMİ
  3. Fitch: Bankaların gelirlerinde düşüş yaşanacak

Fitch: Bankaların gelirlerinde düşüş yaşanacak

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Avrupalı bankaların bu yılın üçüncü çeyreğindeki karlılığının düşük kalmaya devam ettiğini belirtilen açıklamada ,Avrupalı bankaların salgın şokunun ardından gelirlerinde düşüş yaşamasının beklendiğini bildirdi.

Fitch: Bankaların gelirlerinde düşüş yaşanacak

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Avrupalı bankaların salgın şokunun ardından gelirlerinde düşüş yaşamasının beklendiğini bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, “Salgın nedeniyle bu yılın ikinci yarısında operasyon karlarının azalmasının ardından Avrupa’nın önde gelen bankalarının gelirlerinde kademeli olarak düşüşün yaşanması olası.” ifadesine yer verildi.

Avrupalı bankaların bu yılın üçüncü çeyreğindeki karlılığının düşük kalmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, önümüzdeki dönemde sermaye piyasalarındaki aktiviteden kaynaklı gelirin de bu yılın ilk yarısındaki seviyelere ulaşmasının beklenmediği kaydedildi.

Fitch Ratings açıklamasında, hükümetler tarafından yürütülen bireysel destek mekanizmalarının çekilmesiyle batık kredilerin bu yılın geri kalanında ve 2021 yılında dikkate değer şekilde artmasının beklendiği kaydedildi.



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT