Fitch Ratings'ten dikkat çeken rapor! CHP'li üç belediye iflasın eşiğinde

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İstanbul, İzmir ve Antalya belediyelerinin iflasın eşiğinde olduğunu duyurdu. Fitch Ratings'in yayımladığı rapor İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Alman ve Fransızlardan aldığı toplam 203 milyon Euro'luk kredileri akıllara getirirken İzmir ve Antalya belediyelerinin de durumu dikkat çekti.

Yeni Şafak'ın haberine göre; Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in raporunda büyükşehir belediyelerinin operasyonel dengelerinin sağlam kalmasını beklediklerini ve en çok etkilenecek belediyelerin toplam ortalama borç stoklarının yüzde 77'si dövizden oluşan ve hedge edilmemiş olan İstanbul, İzmir ve Antalya olduğu kaydedildi.

İMAMOĞLU 93 MİLYON EURO KREDİ ALMAK İÇİN İMZA ATTI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fransız Kalkınma Ajansından 93 milyon euro kredi almak için imza attı. Seçim öncesi belediyenin öz kaynaklar ile yönetileceğini söyleyen İmamoğlu, Alman Deutsche Bank'tan da 110 milyon euro kredi almıştı.

TUNÇ SOYER'İN KÖTÜ YÖNETİMİ SONUCU ORTAYA ÇIKAN MALİ KRİZ ULUSLARARASI RAPOARLARA DA YANSIDI

İzmir Büyükşehir Beleiye başkanı Tunç Soyer'in kötü yönetimi sonucu ortaya çıkan mali kriz uluslararası raporlara da yansıdı. Hemen hemen her meclis toplantısında dış borçlanma için belediye meclisinden yetki isteyen Soyer'in kötü yönetimi Uluslararası Kredilendirme Kuruluşu Fitch'in raporlarına da girdi.

Geçmiş dönemde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin dengeli mali yapısı konusunda olumlu görüşler veren Fitch bu sefer uyarıda bulundu.