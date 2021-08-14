Fitch Ratings Türkiye'nin kredi notunu güncelledi! Büyüme beklentisi yükseltildiAmerikalı oyuncu Bella Thorne çırılçıplak poz verdi! Nişanlısı paylaştı!14 Ağustos 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıSon dakika | AFAD sel felaketindeki son durumu açıkladı: Kastamonu'da 34, Sinop'ta 6 vatandaş hayatını kaybettiSkandal olay ortaya çıktı! Yakınlarına sahte aşı kartı düzenleyen hemşire tutuklandıÖğrencileri geziye götüren minibüs şarampole devrildi! Çok sayıda kişi yaralandı!Oyuncu Yasemin Sakallıoğlu'ndan takdirlik hareket! Harbiye'den elde edeceği geliri sel felaketi mağdurları için bağışladı!Sel felaketi sonrası dikkat çeken görüntü! Karadeniz kahverengiye döndü!Messi'nin gözyaşını sildiği peçete satışa çıkartıldı! Fiyatı dudak uçuklattı!14 Ağustos 2021 Cumartesi hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor!
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. EKONOMİ
  3. Fitch Ratings Türkiye'nin kredi notunu güncelledi! Büyüme beklentisi yükseltildi

Fitch Ratings Türkiye'nin kredi notunu güncelledi! Büyüme beklentisi yükseltildi

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notu görünümünde değişikliğe gitti. Buna göre Türkiye'nin notu "BB-" olarak belirlenirken 2021 yılındaki büyüme beklentisi ise 6,3'ten yüzde 7,9'a yükseltildi.

Fitch Ratings Türkiye'nin kredi notunu güncelledi! Büyüme beklentisi yükseltildi

Fitch'ten Türkiye'nin durumuna ilişkin yapılan açıklamada, kredi notu ile görünümünün teyit edildiği belirtildi. Açıklamada, Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para ihraççı temerrüt notunun "BB-" ve not görünümünün "durağan" olarak teyit edildiği aktarıldı.

Türkiye'de politika belirsizliğinin yüksek kalmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, olumlu baz etkisi ve yavaşlayan iç talep nedeniyle enflasyonun 2021 yıl sonunda yüzde 16,9'a gerilemesinin beklendiği kaydedildi.

Fitch Ratings Türkiye'nin kredi notunu güncelledi! Büyüme beklentisi yükseltildi

ENFLASYON İÇİN DÜŞÜŞ TAHMİNİ

Açıklamada, ortalama yıllık enflasyonun gelecek yıl için yüzde 14,6 ve 2023 için yüzde 11,8 olarak tahmin edildiği ifade edildi.

BÜYÜME BEKLENTİSİ ARTIRILDI

Fitch'in açıklamasında, Türkiye için bu yılki büyüme beklentisinin özellikle yılın birinci çeyreğinde güçlü performansın ardından yüksek devir etkisi ve ekonomik faaliyette devam eden direnç nedeniyle yüzde 6,3'ten yüzde 7,9'a yükseltildiği bildirildi.

Fitch Ratings Türkiye'nin kredi notunu güncelledi! Büyüme beklentisi yükseltildi

İÇ TALEP YAVAŞLAMASI TURİZM VE İHRACAT İLE DENGELENECEK

Bu yılın ikinci yarısında iç talep yavaşlamasının güçlü ihracat ve turizm sektöründeki toparlanma ile dengeleneceğine işaret edilen açıklamada, ülke ekonomisinin 2022'de ise yüzde 3,5 büyümesinin beklendiği aktarıldı.

Açıklamada cari açığın daraldığını belirtilerek bu yılın ikinci yarısında turizm gelirlerindeki iyileşmeyle cari açığın 2021'de gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 3'üne gerileyeceği kaydedildi.

Kaynak: AA

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT