Fitch'ten şaşırtan Türkiye açıklaması! "Türkiye'de Yerel yönetimlerin bütçesi enflasyon ve depremlere karşı dirençli"

Her defasında Türkiye ilgili taraflı ve tartışmalı analizlerde bulunan Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'den bu sefer şaşırtıcı açıklama geldi. Fitch, Türkiye'de yerel yönetimlerin bütçesinin enflasyona ve depremlere karşı dirençli olduğunu açıkladı.

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Fitch'ten şaşırtan Türkiye açıklaması! "Türkiye'de Yerel yönetimlerin bütçesi enflasyon ve depremlere karşı dirençli"

Ekonomi alanında ülkelerin derecelerini açıklayarak ekonomiye yön veren ve her defasında açıkladığı kararlarla hep gündem olup tartışılan Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'de yerel yönetimlerin bütçesinin enflasyona ve depremlere karşı dirençli olduğunu belirtti.

Fitch'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin ulusal ve yerel yönetim (LRG) bütçe çıktılarının 2022'de yüksek enflasyona karşı dayanıklı olduğu ve şubat ayında yaşanan depremlerin finansal etkisini absorbe edebileceği bildirildi.

FİTCH’İN TÜRKİYE YORUMU VE ANALİZİ ŞAŞIRTTI

Açıklamada, kredi derecelendirme kuruluşunun değerlendirdiği 9 büyükşehir belediyesinin (Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Konya, Manisa, Mersin, Muğla) 2022 yılına ilişkin bütçe görünümünün beklenenden daha iyi olduğu belirtildi.

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EKONOMİ ENFLASYONA VE DEPREMLERE KARŞI DİRENÇLİ

9 büyükşehir belediyesinin geçen yıla ilişkin bütçe dengesinin yüzde 39 seviyesinde olan beklentiye rağmen yüzde 42 olarak kaydedildiği aktarılan açıklamada, ortalama borç işletme dengesinin 1,6 kat olan beklentiye rağmen 1,4 kat seviyesinde gerçekleştiği kaydedildi.

Açıklamada, "Yasaların gerektirdiği gibi merkezi hükümet, depremler nedeniyle ekstra harcamaların çoğunu karşılayacaktır. Büyükşehir belediyelerinin bütçeleri üzerindeki etkinin, etkilenen bölgeleri destekleyecek araç ve ekipman tedariki ile sınırlı olmasını bekliyoruz. Bunu yansıtmak için orta ölçekli büyükşehir belediyelerine yüzde 5, daha büyüklerde ise yüzde 10'luk bir (bütçeden katkı) artış olmasını öngörüyoruz." denildi.

KAYNAK: AA

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