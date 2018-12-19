Fitness antrenörü kendisini uyaran görevli kadını öldürdü

İbrahim Yener, bir süre önce Beşiktaş Nispetiye Mahallesi Gözde Sokaktaki bir apartman dairesine taşındı. Taşınmasıyla birlikte komşuları da evden gelen gürültüden rahatsız olmaya başladı. İddiaya göre, Yener'in geleni gideni çok oluyordu ve komşular bu durumdan çok rahatsızdı. Öğle saatlerinde de dairesinden gürültü gelmesi üzerine komşusu apartman görevlisi Nefise Dolapçı'yı arayarak kendisini uyarmasını istedi. Dolapçı, Yener'in ziline bastı. Kapıyı açan Yener'e, "Evinize çok giren çıkan oluyormuş, çok gürültü çıkıyormuş, komşular şikayetçi" dedi. Bu şikayete öfkelenen Yener'le Dolapçı arasında tartışma çıktı. Daha sonra içeri dönen Yener bıçakla geri döndü. 48 yaşındaki Nefise Dolapçı'ya boğazından bıçaklayarak öldürdü ve kaçtı. Dolapçı'nın cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, polis Yener'i yakalamak için çalışma başlattı.