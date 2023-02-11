Fiziksel engeli olan yaşar dede sağ kurtuldu! "Haydi dede, aslansın, kaplasın!"

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası en çok etkilenen illerden biri Hatay olurken arama kurtarma ekipleri 86 yaşındaki Yaşar dedeyi sağ olarak kurtardı.

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Fiziksel engeli olan yaşar dede sağ kurtuldu! "Haydi dede, aslansın, kaplasın!"

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat sabah saat 04.17 sularında meydana gelen deprem 10 ili etkilemiş arama kurtarma ekiplerinin çabasıyla yaralıların enkazdan kurtarılma çalışmaları son hız devam ediyor. Depremden en çok etkilenen şehirlerden biri olan Hatay 'da da birçok vatandaş sağ olarak kurtarıldı.

Fiziksel engeli olan yaşar dede sağ kurtuldu! "Haydi dede, aslansın, kaplasın"

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çöken 3 katlı bir binadan ses alan Mersin Akkuyu Kurtarma ekibi ile Alanya AKUT'tan giden ekipler, 10 saatlik çalışmayla bir kolundan fiziksel engelli 86 yaşındaki Yaşar Gürsoy'a ulaştı. Ekipler, Yaşar dedeyle sohbet etti ve rahatlattı. Ekiplerin yukardan açtıkları delikten "Haydi dede, aslansın, kaplasın" diyerek çıkardı. O anlar kameraya da yansıdı.

İŞTE O ANLAR

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