Flaman Atı ne demek, TDK'ya göre Flaman Atı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Flaman atı ne demek? Flaman atı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Flaman atı kelimesi. Peki Flaman atı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Flaman atı nedir, Flaman atı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

FLAMAN ATI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Flaman atı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Flaman atı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Belçika kökenli iri koşum atı

