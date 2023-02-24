Flamur Ruci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Flamur Ruci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Flamur Ruci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Flamur Ruci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Flamur Ruci 19 Ocak 2002 tarihinde Berat şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.Gerçek adı da Flamur Ruçi şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Flamur Ruci Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Flamur Ruci, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Bylis futbol takımında oynamaktadır. FK Bylis takımına 15 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Flamur Ruci'nin FK Bylis ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Flamur Ruci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Flamur Ruci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Flamur Ruci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Flamur Ruci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Eylül 2019 yılında Luftëtari U19

15 Ekim 2020 yılında FK Bylis

Flamur Ruci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Flamur Ruci şuan FK Bylis takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Flamur Ruci Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Tomori Berat (2014-2019), KS Luftëtari Gjirokastër (2019-2020)

Arnavutluk U20 takımında 7 numaralı formasıyla 12 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.