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Flanel ne demek, TDK'ya göre Flanel kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Flanel kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Flanel ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Flanel nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Flanel kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Flanel ne demek, TDK'ya göre Flanel kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Flanel ne demek? Flanel TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi flanel kelimesi. Peki flanel ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre flanel nedir, flanel kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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FLANEL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Flanel kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Flanel kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre flanel kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Keten ve yünden dokunan kumaş

FLANEL CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Eve gelince sokak elbiselerini, yumuşak Fransız flanelinden yapılma ev elbiseleriyle değiştirirdi.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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