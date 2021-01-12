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  3. Flaş ayrılık! Demet Şener ve Cenk Küpeli çifti boşandı...

Flaş ayrılık! Demet Şener ve Cenk Küpeli çifti boşandı...

21 Haziran 2019 da evlenen Demet Şener ve Cenk Küpeli çiftinden sevenlerini üzecek bir haber geldi. Işık hızıyla nikah masasına oturan çift boşandı.

Flaş ayrılık! Demet Şener ve Cenk Küpeli çifti boşandı...

İbrahim Kutluay ile boşandıktan sonra yeniden nikah masasına oturan eski manken Demet Şener'den sevenlerine üzen haber geldi.

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Demet Şener- Cenk Küpeli çifti İstanbul Bakırköy 12.Aile Mahkeme’sinde bu sabah boşandı. Büyük bir aşk ile evlenen çiftin boşanmasında en büyük etkenin Cenk Küpeli’nin çocuk istemesi oldu.

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Demet Şener ve Cenk Küpeli, 2.5 aylık birlikteliğini Haziran 2019'da evlenerek taçlandırmıştı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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