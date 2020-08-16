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Flaş iddia! Kubilay Aka ve Miray Daner barıştı

İlişkileri magazin gündeminde çokça konuşulan ve birlikteliklerine nokta koyan Kubilay Aka ve Miray Daner'in barıştığı iddia edildi.

Flaş iddia! Kubilay Aka ve Miray Daner barıştı

Vatanım Sensin dizi setinde tanışan,Kubilay Aka ile Miray Daner'in 2.yıllık  ilişkisi ihanet iddialarının ardından son bulmuştu. Ayrılığın ardından Miray Daner'in Boran Kuzum ile samimi pozları sonrası Kubilay Aka, Boran Kuzum'u Instagram hesabında takipten çıkardı. Son gelişme sıcaklığını korurken Miray Daner ve Kubilay Aka ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İkilinin ele ele görüntülendiği iddia edildi

KUBİLAY AKA VE MİRAY DANER BARIŞTI MI?

Kubilay Aka aldatma iddiaları ile sık sık gündeme gelmiş ve oyuncu Hilal Altınbilek samimi görüntülerinin ortaya çıkmasıyla ikilinin 2.5 yıl süren ilişkileri sona ermişti. İkilinin dışarıda el ele görüldüğü ve barıştığı iddia edildi.

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NE OLMUŞTU?

Ayrılığın ardından Miray Daner'i yeniden birlikte olmaya ikna eden Kubilay Aka, bir ev tutmuş ve genç çift birlikte yaşamaya başlamıştı.

Kubilay Aka o fotoğrafların ardından Boran Kuzum'u takipten çıkardı!

Boran Kuzum ve Miray Daner, sosyal medya hesaplarından kalp emojisiyle birbirlerinin fotoğrafını paylaşmıştı. Olayın ardından ikili arasında aşk iddiaları da yeniden gündeme geldi. Fotoğrafları gören Miray Daner’in eski sevgilisi Kubilay Aka, Vatanım Sensin dizisinden rol arkadaşı Boran Kuzum’u bu paylaşımlardan sonra takip etmeyi bıraktı.

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Tayfun Altuntaş
Editör


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