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  3. Flaş iddia! Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın görevinden ayrılıyor!

Flaş iddia! Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın görevinden ayrılıyor!

Bloomberg'de yer alan habere göre Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın 26 Mart Cuma günü yapılacak genel kurul toplantısında görevini devredecek.

Flaş iddia! Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın görevinden ayrılıyor!

Bloomberg'de yer alan habere göre Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, 26 Mart Cuma günü gerçekleşecek olan genel kurul toplantısında görevi bıraktığını açıklayacak.

Hüseyin Aydın'ın geleceğiyle ilgili kararın Cuma günkü hissedarlar toplantısında verileceği belirtiliyor.

HÜSEYİN AYDIN KİMDİR?

Hüseyin Aydın, Temmuz 2011'den bu yana Ziraat Bankası'nın Genel Müdürü olarak görev yapıyor. Aydın, istifa ettikten sonra vazgeçmesi gereken bir pozisyon olan Türkiye Bankalar Birliği'nin de başkanlığını yürütüyor.

Hüseyin Aydın detaylı biyografisi için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz...

Hüseyin Aydın kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Ziraat Bankası Başkanı Hüseyin Aydın istifa mı etti?Hüseyin Aydın kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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