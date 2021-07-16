FLAŞ! Rusya'da radardan kaybolan uçak bulundu: Tüm yolcular hayatta! Rusya'nın Tomsk şehrinde 17 kişiyi taşıdığı bilinen bir uçak radardan kayboldu. Rus haber ajansları uçağın acil durum kapsamında sert iniş yaptığını duyururken, yolcuların talihsiz olaydan sağ kurtulduğunu aktardı.

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Rusya’nın Tomsk şehrinde, içerisinde 17 kişininde olduğu öğrenilen AN-28 tipi yolcu uçağının radardan aniden kaybolduğu bildirildi. Rus haber ajanslarına göre, Kedroviy bölgesinden Tomsk’a uçan AN-28 tipi yolcu uçağı Bakçarskiy bölgesinde acil durum sinyali verdi ve aniden radardan kayboldu. Özel bir hava yolu şirketine ait olan uçakta 17 kişinin olduğu, bölgeye arama-kurtarma ekiplerinin gönderildiği bildirildi. TASS haber ajansı uçağın acil durum kapsamında sert iniş yaptığını duyurdu. RIA’nın Acil Durumlar Bakanlığı’ndan aktardığına göre uçakta bulunan yolcuların tamamının kurtulduğu öğrenildi.