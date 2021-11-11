Flaş! Türkiye ile Katar arasındaki niyet mektubuna ilişkin kanun teklifi kabul edildi! TBMM Genel Kurulu'nda, Türkiye ile Katar arasındaki "Büyük Çaplı Organizasyonların Yerine Getirilmesinde İş Birliği" konulu niyet mektubuna ilişkin Kanun Teklifi kabul edildi.

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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Katar Devleti Hükümeti arasında "Büyük Çaplı Organizasyonların Yerine Getirilmesinde İş Birliği" konulu niyet mektubunun onaylanmasının uygun bulunmasına ilişkin Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'ndan onay aldı. Yapılan oylamaya 281 milletvekili katılım gösterdi. Teklife, 231 kabul, 30 ret oyu verildi. Anlaşma ile ikili iş birliğinin geliştirilmesi, iş birliği mektubunda belirtilen alanlarda eğitim ve kapasite artırımı ön görülüyor.