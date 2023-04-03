Flavio Da Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Flavio Da Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Flavio Da Silva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Flavio Da Silva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Flavio Da Silva 4 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Fransa,Portekiz uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Flavio Da Silva Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carrierefoot yapmaktadır. Flavio Da Silva, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RC Lens B futbol takımında oynamaktadır. RC Lens B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Flavio Da Silva'nin RC Lens B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Flavio Da Silva Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Flavio Da Silva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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1 Temmuz 2020 yılında Troyes B

1 Temmuz 2022 yılında RC Lens B

Flavio Da Silva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Flavio Da Silva şuan RC Lens B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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