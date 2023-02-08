Flavio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Flavio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Flavio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Flavio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Flavio 15 Haziran 2000 tarihinde Salinas şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Luiz Flávio Silverio Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Flavio Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Flavio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mirassol Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Mirassol Futebol Clube (SP) takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Flavio'nin Mirassol Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Flavio Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Flavio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Flavio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Flavio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Mayıs 2021 yılında Cruzeiro

31 Aralık 2021 yılında América-MG

6 Ocak 2023 yılında Mirassol-SP

30 Kasım 2023 yılında América-MG

Flavio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Flavio şuan Mirassol Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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