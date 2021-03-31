Flekso Baskı Makinesi Operatörü, İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Flekso Baskı Makinesi Operatörü, İşçisi görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Flekso baskı hazırlık işlemlerini yürüten, flekso baskı sürecine katılan, flekso baskı makinelerinin periyodik bakımında temizlik yağlama ve rutin kontrolleri gerçekleştiren ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir.

FLekso Baskı Makinesi Operatörü, İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Flekso Baskı Makinesi Operatörü, İşçisi Maaşları

Flekso Baskı Makinesi Operatörü, İşçisi maaşı ortalama aylık 3.650 - TL’dir. En düşük maaşı 3.100 -TL, En yüksek ise 5.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Flekso Baskı Makinesi Operatörü, İşçisi İş İlanları İçin Tıklayın

Flekso Baskı Makinesi Operatörü, İşçisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

Bu meslek grubu için ortaöğretim seviyesindeki eğitim yeterlidir.

Flekso Baskı Makinesi Operatörü İşçisi Ne İş Yapar?

Flekso Baskı Makinesi Operatörü/İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İSG, çevre güvenliği ve kalite önlemleri almak,

b) Vardiya teslim almak,

c) İşin özelliğine uygun hammadde ve malzeme tedarik edilmesini sağlamak,

d) Yapılan işlemlere ilişkin kayıtları tutmak,

e) Yaptığı işlemler hakkında amirini bilgilendirmek

f) Makineyi baskıya hazırlamak,

g) Makineye bobin takmak,

h) Makineye basılacak işin bıçağını takmak (etiket için),

i) Basılacak işin ünitelerini hazırlamak,

j) Makinenin haznelerine/ünitelerine mürekkep koymak,

k) Makineye kalıp/klişe takmak,

l) Baskı makinesindeki kurutucuları açmak,

m) Baskı ayarlarına ve kontrolüne yardım etmek,

n) Basılacak işin miktarına göre makinenin numaratörünü ayarlamak,

o) Basım sürecini takip etmek,

p) Basımı biten işi yarı mamul iş alanına çekmek,

q) Flekso baskı makinesinin periyodik bakımını yapmak,

r) Baskı makinesinin temizliğini yapmak,

s) Baskı makinesini yağlamak,

t) Baskı makinesinin rutin kontrollerini yapmak,

u) Baskı makinesinin rutin kontrollerini yapmak,

v) Baskı makinesinin arıza ve parça değişimlerini takip etmek,

w) Test/prova baskısına yardım etmek,

x) Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Flekso Baskı Makinesi Operatörü, İşçisi Meslek Ana Grubu:

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlardır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlardır.

Meslek Grubu:

Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar meslek grubudur.

Flekso Baskı Makinesi Operatörü, İşçisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Flekso Baskı Makinesi Operatörü, İşçisi mesleğinin meslek kodu 7322.55 olarak belirlenmiştir.

YORUM KAT: Yukarıdaki Flekso Baskı Makinesi Operatörü, İşçisi maaşlarına ek sizlerde Flekso Baskı Makinesi Operatörü, İşçisi mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.