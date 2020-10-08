FLO markasının sahibi Hacı Ahmet Ziylan hayatını kaybetti. Ünlü iş adamının vefatı sevenlerini yasa boğarken, 2000 yılında ayakkabı marketi FLO'yu kurmuştu. Peki, Flo'nun sahibi Hacı Ahmet Ziylan kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Neden öldü? Detaylar haberimizde...

HACI AHMET ZİYLAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Hayırsever iş adamı Hacı Ahmet Ziylan 85 yaşındaydı. Gaziantepli olan Ziylan FLO marka ayakkabı şirketler grubunun da kurucusu. FLO 1960 yılında Ahmet Ziylan tarafından küçük bir atölyede temelleri atılan bir marka olarak öne çıkmış bugün önemli yerli ayakkabı mağaza zincirlerinin içerisinde yer almakta.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te, Diyanet İşleri Başkanlığı Hacı Ahmet Ziylan Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün açılışını gerçekleştirmişti.

NEDEN ÖLDÜ?

Bugün sabaha karşı hayatını kaybeden Hacı Ahmet Ziylan'ın neden öldüğü net olarak bilinmiyor. 85 yaşındaki ünlü iş adamının ölümü, sevenlerini yasa boğdu.

FATMA ŞAHİN, TAZİYE MESAJI PAYLAŞTI

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ziylan için paylaştığı baş sağlığı mesajında "Sevgi, ilgi, bilgi, sabır, sebat, kanaat" düşüncesini hayatının bir parçası yapan; benim de uyguladığım "şikayet etme, çare bul" düşüncesini çevresine aşılayan, Gaziantep duayenlerinden Ahmet Mukdat Ziylan'ı kaybettik. Ailesine, sevenlerine sabır, kendisine rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

ZİYLAN GRUBU HAKKINDA

Halley, Kinetix, Proshot, Polaris... Ayakkabı ve terlikte ülkemizin önde gelen pek çok markasının sahibi Antepli ayakkabı ustası, çıraklıktan başladığı bu meslekte 50 yılı aşan tecrübesi ile birikimini gelecek nesillere aktarıyor. 10' aşkın şirketi bünyesinde barındıran Ziylan Grubu'nda yetkilerini, çocukları ve yeğenleri ile paylaşan, şimdilerde mesleğin inceliklerini gelecek nesillere aktarmanın telaşı içinde.

Ziylan Grubu'nun İstanbul'a Topkapı, İkitelli, Halkalı ve Kıraç olmak üzere 4 ayrı yerde üretim tesisi bulunuyor. Yıllık ayakkabı üretim kapasitesi 2 milyon 500 bini geçerken çalışan sayısı ise bin 500 kişiyi buluyor.