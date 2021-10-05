Flora ne demek, TDK'ya göre Flora kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Flora ne demek? Flora TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi flora kelimesi. Peki flora ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre flora nedir, flora kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Flora kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Flora kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

FLORA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Flora kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Flora kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre flora kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bitki örtüsü

