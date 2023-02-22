Florenc Keri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florenc Keri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Florenc Keri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Florenc Keri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Florenc Keri 17 Eylül 1990 tarihinde Berat şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Arnavutluk,Yunanistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Florenc Keri Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Florenc Keri, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Iraklis Larisas futbol takımında oynamaktadır. Iraklis Larisas takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Florenc Keri'nin Iraklis Larisas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Florenc Keri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Florenc Keri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Florenc Keri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Florenc Keri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında PAE Veria

1 Temmuz 2009 yılında Olymp. Volou

1 Temmuz 2010 yılında GS Almyrou

1 Temmuz 2011 yılında Ik. Tsaritsanis

31 Ağustos 2012 yılında AO Chania

25 Ocak 2013 yılında An. Giannitson

1 Temmuz 2013 yılında Pierikos

4 Eylül 2014 yılında Evros Soufliou

19 Ocak 2015 yılında Pierikos

20 Ocak 2015 yılında AO Trikala

3 Eylül 2015 yılında Eolikos

26 Temmuz 2016 yılında AEL Kalloni

20 Ocak 2017 yılında Olymp. Volou

31 Temmuz 2017 yılında Ast. Amaliadas

1 Temmuz 2018 yılında Niki Volou

24 Temmuz 2019 yılında Diagoras

1 Ocak 2020 yılında Olymp. Volou

15 Eylül 2020 yılında PS Kalamata

16 Ağustos 2021 yılında AS Santorinis

1 Ocak 2022 yılında Panachaiki

1 Şubat 2023 yılında Iraklis Larisas

Florenc Keri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Florenc Keri şuan Iraklis Larisas takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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