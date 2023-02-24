Florent Hasani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florent Hasani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Florent Hasani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Florent Hasani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Florent Hasani 30 Mart 1997 tarihinde Vushtrri şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Florent Hasani Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars Sport yapmaktadır. Florent Hasani, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Tirana futbol takımında oynamaktadır. KF Tirana takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Florent Hasani'nin KF Tirana ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Florent Hasani Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/florenthasani8/

Florent Hasani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Florent Hasani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Florent Hasani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Florent Hasani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında KF Trepca 89

8 Şubat 2018 yılında Diósgyőr

10 Şubat 2021 yılında H. Kfar Saba

22 Temmuz 2021 yılında Gyirmót FC

1 Temmuz 2022 yılında KF Tirana

Florent Hasani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Florent Hasani şuan KF Tirana takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Florent Hasani Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

KF Vushtrria

Kosova takımında 20 numaralı formasıyla 10 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Kosova U21 takımında 8 numaralı formasıyla 25 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 3 gol atmıştır.

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