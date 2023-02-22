Florentin Bouoli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florentin Bouoli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Florentin Bouoli kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Florentin Bouoli ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Florentin Bouoli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florentin Bouoli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Florentin Bouoli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florentin Bouoli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Florentin Bouoli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Florentin Bouoli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Florentin Bouoli 14 Ocak 1998 tarihinde Yaoundé şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da Florentin Emmanuel Bouoli Effa şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Florentin Bouoli Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Florentin Bouoli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Veria NPS futbol takımında oynamaktadır. Veria NPS takımına 3 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Florentin Bouoli'nin Veria NPS ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Florentin Bouoli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Florentin Bouoli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Florentin Bouoli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Florentin Bouoli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Stade Reims B

1 Temmuz 2018 yılında Bilinmiyor

4 Temmuz 2019 yılında Debrecen

10 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

31 Ekim 2020 yılında Pierikos

3 Ağustos 2022 yılında Veria NPS

Florentin Bouoli kimdir

Florentin Bouoli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Florentin Bouoli şuan Veria NPS takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Florentin Bouoli nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Son Haberler
Kostandin Kariqi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kostandin Kariqi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kostandin Kariqi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kostandin Kariqi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sadiq Shuaibu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sadiq Shuaibu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sadiq Shuaibu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sadiq Shuaibu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Manolis Fazos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manolis Fazos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Manolis Fazos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manolis Fazos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Suleyman Alhaji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Suleyman Alhaji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Suleyman Alhaji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Suleyman Alhaji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Çok Okunanlar
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmıştı! Simay Atlı, depremde hayatını kaybetti
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmıştı! Simay Atlı, depremde hayatını kaybetti
Uzmanlar o ili uyardı! 6.5 büyüklüğündeki depreme hazırlıklı olmaları için çağrı yaptı!
Uzmanlar o ili uyardı! 6.5 büyüklüğündeki depreme hazırlıklı olmaları için çağrı yaptı!
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir