Florentin Bouoli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florentin Bouoli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Florentin Bouoli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Florentin Bouoli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Florentin Bouoli 14 Ocak 1998 tarihinde Yaoundé şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da Florentin Emmanuel Bouoli Effa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Florentin Bouoli Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Florentin Bouoli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Veria NPS futbol takımında oynamaktadır. Veria NPS takımına 3 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Florentin Bouoli'nin Veria NPS ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Florentin Bouoli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Florentin Bouoli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Florentin Bouoli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Florentin Bouoli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Stade Reims B

1 Temmuz 2018 yılında Bilinmiyor

4 Temmuz 2019 yılında Debrecen

10 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

31 Ekim 2020 yılında Pierikos

3 Ağustos 2022 yılında Veria NPS

Florentin Bouoli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Florentin Bouoli şuan Veria NPS takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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