Flori Spahija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Flori Spahija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Flori Spahija adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Flori Spahija Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Flori Spahija 22 Mart 2003 tarihinde Shkodër şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Flori Spahija Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Flori Spahija, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Vllaznia futbol takımında oynamaktadır. KF Vllaznia takımına 30 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Flori Spahija'nin KF Vllaznia ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Flori Spahija Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Flori Spahija isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Flori Spahija Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Flori Spahija futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında KF Vllaznia U19

30 Ağustos 2022 yılında KF Vllaznia

Flori Spahija Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Flori Spahija şuan KF Vllaznia takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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