Florian David kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florian David Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Florian David kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Florian David ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Florian David kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florian David Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Florian David

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Florian David adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Florian David Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Florian David 16 Kasım 1992 tarihinde Champigny-sur-Marne şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Guadeloupe,Fransa uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Florian David Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fostersportmanagement yapmaktadır. Florian David, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rodez AF futbol takımında oynamaktadır. Rodez AF takımına 13 Aralık 2020 tarihinde katılmıştır. Florian David'nin Rodez AF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Florian Davidboyu ve yaşı kaç

Florian David Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Florian David isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Florian David Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Florian David futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Toulouse

4 Temmuz 2015 yılında Grenoble

2 Ocak 2018 yılında Les Herbiers VF

30 Haziran 2018 yılında Grenoble

25 Temmuz 2018 yılında Rodez AF

30 Haziran 2019 yılında Grenoble

1 Temmuz 2019 yılında FC Chambly Oise

13 Aralık 2020 yılında Rodez AF

Florian David kimdir

Florian David Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Florian David şuan Rodez AF takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Florian David Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Guadeloupe takımında 21 numaralı formasıyla 11 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Florian David nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Son Haberler
Jacob Montes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jacob Montes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jacob Montes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jacob Montes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Carlos Eduardo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Eduardo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Carlos Eduardo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Eduardo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lucas Fernandes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Fernandes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lucas Fernandes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Fernandes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lucas Piazon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Piazon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lucas Piazon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Piazon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Son dakika | Süper Lig'in 23.haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu! İşte Galatasaray -Trabzonspor maçının hakemi
Son dakika | Süper Lig'in 23.haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu! İşte Galatasaray -Trabzonspor maçının hakemi
Son dakika | Beşiktaş yeni transferini açıkladı: Amir Hadziahmetovic resmen kartal oldu
Son dakika | Beşiktaş yeni transferini açıkladı: Amir Hadziahmetovic resmen kartal oldu
Beşiktaş ve Trabzonspor'da oynamıştı! Aylarca yoğun bakımda kalan Ersan Martin'in son hali ortaya çıktı!
Beşiktaş ve Trabzonspor'da oynamıştı! Aylarca yoğun bakımda kalan Ersan Martin'in son hali ortaya çıktı!
Çok Okunanlar
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Halk TV Sunucusu Şule Aydın kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, evli mi? Şule Aydın'ın Biyografisi
Halk TV Sunucusu Şule Aydın kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, evli mi? Şule Aydın'ın Biyografisi
Alper Ulusoy kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hakem Alper Ulusoy hangi takımlı?
Alper Ulusoy kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hakem Alper Ulusoy hangi takımlı?
Son dakika | Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: Ölüler ve yaralılar var
Son dakika | Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: Ölüler ve yaralılar var
Galatasaray'dan yeni rekor! Üst üste 14. galibiyetini aldı
Galatasaray'dan yeni rekor! Üst üste 14. galibiyetini aldı
Kadıköy boğası Serhat Akın'dan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı! İşte sağlık durumu...
Kadıköy boğası Serhat Akın'dan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı! İşte sağlık durumu...
Pep Guardiola ile tartışan Joao Cancelo'nun yeni takımı belli oldu! Bayern Münih'e imzayı attı
Pep Guardiola ile tartışan Joao Cancelo'nun yeni takımı belli oldu! Bayern Münih'e imzayı attı
Yorumlananlar
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu programda skandal! Aday olma diye bağıran gence müdahale edildi: Saçını çekip ağzını kapattılar
Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu programda skandal! Aday olma diye bağıran gence müdahale edildi: Saçını çekip ağzını kapattılar
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
Vatandaşlara soruldu: Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? O isim herkesi geride bıraktı! İşte anketin flaş sonuçları...
Vatandaşlara soruldu: Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? O isim herkesi geride bıraktı! İşte anketin flaş sonuçları...