Florian David kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florian David Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Florian David adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Florian David Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Florian David 16 Kasım 1992 tarihinde Champigny-sur-Marne şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Guadeloupe,Fransa uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Florian David Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fostersportmanagement yapmaktadır. Florian David, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rodez AF futbol takımında oynamaktadır. Rodez AF takımına 13 Aralık 2020 tarihinde katılmıştır. Florian David'nin Rodez AF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Florian David Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Florian David isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Florian David Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Florian David futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Toulouse

4 Temmuz 2015 yılında Grenoble

2 Ocak 2018 yılında Les Herbiers VF

30 Haziran 2018 yılında Grenoble

25 Temmuz 2018 yılında Rodez AF

30 Haziran 2019 yılında Grenoble

1 Temmuz 2019 yılında FC Chambly Oise

13 Aralık 2020 yılında Rodez AF

Florian David Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Florian David şuan Rodez AF takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Florian David Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Guadeloupe takımında 21 numaralı formasıyla 11 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.