Florian Pannafit kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florian Pannafit Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Florian Pannafit adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Florian Pannafit Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Florian Pannafit 10 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. Fransa uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Florian Pannafit Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mickael Libong yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Paris FC B futbol takımında oynamaktadır. Paris FC B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Florian Pannafit'nin Paris FC B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Florian Pannafit Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Florian Pannafit futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Toulouse B
1 Temmuz 2022 yılında Paris FC B
Florian Pannafit Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Florian Pannafit şuan Paris FC B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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