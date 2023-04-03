Florian Pannafit kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florian Pannafit Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Florian Pannafit kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Florian Pannafit ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.