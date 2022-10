Florida'yı vuran en ölümcül kasırga yaşandı

Lan kasırgası geçtiğimiz hafta çarşamba günü Florida da , Güney ve Kuzey Carolina eyaletlerini vurmuş büyük etki yaratmıştı. Can 104’e yükselirken, en fazla can kaybı ise 100 ölümle Florida’da yaşandı. Kuzey Carolina’da 4 kişi hayatını kaybetti, Güney Carolina’da can kaybı bilinmiyor.

Florida’nın Lee ilçesinde 54, Charlotte ilçesinde 24, Volusia ilçesinde 5, Collier ilçesinde 8, Sarasota ilçesinde 3, Manatee ilçesinde 2, Polk, Hillsborough, Lake ve Hendry ilçelerinde ise 1’er kişi kasırga nedeniyle hayatını kaybederken. Eyalette arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ancak can kaybının en fazla yaşandığı Lee ilçesi yetkilileri daha önce tahliye emri vermedikleri için eleştirilerin hedefinde tutuluyor.

Florida'daki can kayıplarının en önemli nedeninin boğulma olduğunu belirtirken. Yetkililerden iki araç kazası ve bir çatı uçması yaşandığına dair açıklama geldi.

Kuzey Carolina Valisi Roy Cooper, geçtiğimiz cumartesi açıklamalar da bulundu. Kasırga nedeniyle eyalette üç trafik kazası yaşandığını belirtti. Meydana gelen kazalarda hayatını kaybedenlerin yaşları 22 ile 25 arasında olduğunu açıkladı. 65 yaşındaki bir adamın evinin kapalı garajında elektrik kesikken jeneratörü çalıştırdıktan sonra karbonmonoksit zehirlenmesinden hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kasırga Güney Carolina'ya doğru ilerliyor. ABD’nin Florida eyaletini vuran Kasırganın Güney Carolina'ya saatte 120 kilometreye ulaşması bekleniyor. Yetkililerden, vatandaşlara sel, toprak kayması ve hortumlara karşı uyarı geldi.

Lan kasırgası ABD'nin Florida eyaletinde büyük bir yıkıma neden oldu. ABD Ulusal Kasırga Merkezi(NHC) açıklamalarda bulundu. Kasırganın Florida sahili boyunca etkisini yitirdiğini dün öğleden sonra Atlantik Okyanusu boyunca yeniden güçlendiğini ve Güney Carolina'ya doğru ilerlediğini açıkladı. Kasırganın Güney Carolina eyaletine bağlı Charleston kentini bugün öğleden sonra vurması bekleniyor. Rüzgarın saatte 120 kilometre hıza ulaşacağı açıklandı. Kasım 2020'de hazırlanan raporda Charleston'daki evlerin yüzde 90'nın fırtına ve sele karşı savunmasız olduğu tespit edilmişti.

FLORİDA'DA KASIRGANIN ETKİLERİ DEVAM EDİYOR

Lan Kasırgasının ABD'yi bu güne kadar vuran en güçlü kasırlardan olduğunu açıklandı. Çarşamba günü saatte 241 kilometre hızla Florida'yı vurdu. Kasırgada hayatını kaybedenlerle ilgili net bir açıklama gelmezken 17 kişinin öldüğü tahmin ediliyor. Florida Valisi Ron DeSantis, 700 kişinin kurtarıldığını belirtti. Resmi açıklamanın beklenmesi gerektiğini duyurdu. Kasırgadan etkilenen bölgelerde havadan inceleme yapan Vali DeSantis, Fort Myers plajı da dahil olmak üzere sahil kasabalarındaki hasarın bir kısmının "tarif edilemez" olduğunu açıkladı. ABD Devlet Başkanı Joe Biden, Florida'da ziyaretlerde bulunacağını açıkladı.

TAHRİBAT GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Florida eyaletini dün vuran Ian Kasırgası’nın ardından meydana gelen tahribat gün yüzüne çıktı. Yetkililer 13 en az kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken, can kayıplarında artış olabileceğini belirtti.

Lan Kasırgası, ülkede büyük yıkıma yol açtı. ABD tarihinde görülen en güçlü 5’inci kasırga olan Lan kargasının Florida’yı terk etmesinin ardından tahribatta gün yüzüne çıktı. Yollarda,köprülerde ve çok sayıda binada ağır hasar meydana geldiği görüldü. Florida Acil Durum Yönetimi yaptığı açıklamalarda bölgede yürütülen çalışmalar sırasında şimdiye kadar en az 500 kişinin kurtarıldığını açıkladı.

Florida'nın Lee İlçesi Şerifi Carmine Marceno yaptığı açıklamalarda “Yüzlerce ölüm olduğundan eminim, kurtarılmayı bekleyen binlerce insan var” ifadelerinde bulundu. Bölgede şu ana kadar hayatını kaybeden 5 kişinin olduğunu belirtti.

Charlotte ilçesinde yetkili Chris Constance, County'de 6, yerel bir acil durum yönetim yetkilisi Osceola ilçesindeki bakımevinde 1, Volusia İlçesindeki yetkililer ise 74 yaşındaki bir adamın havuzunu boşaltmaya çalışırken hayatını kaybettiği yönünde açıklama geldi.

5 BİN UlUSAL MUHAFIZ SAHADA OLUCAK

Florida Valisi Ron DeSantis'in Ofisinde yapılan açıklamalarda yaklaşık 5 bin Florida Ulusal Muhafız askerinin yanı sıra komşu eyaletlerden 2 bin Ulusal Muhafızın karadaki operasyonlara yardım ettiği yönünde açıklamalar geldi. Toplam 800 kişiden oluşan 8 ekibin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Ayrıca 200'den fazla sığınma evinde yaklaşık 34 bin kişinin misafir edildiği belirtildi.Olumsuz hava şartlarından kaynaklı elektrik kesintileri yaşandı. Florida’da, elektrik şebekesinde meydana gelen hasarda 2 buçuk milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı. Florida Valisi Ron DeSantis'in Ofisden yapılan açıklamalarda 42 bin teknisyenin, elektrik kesintilerini çözmek için dün geceden bu yana aralıksız çalıştığı belirtildi.

FLORİDA TARİHİNİN EN ÖLÜMCÜL KASIRGASIYLA KARŞI KARŞIYA KALDI

ABD Başkanı Joe Biden başkent Washington DC'deki Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA) binasında yaptığı açıklamaIarda Kasırgası’nın bu güne kadar Florida tarihinde en ölümcül kasırga olabileceğine dikkat çekti. “Hala elimize ulaşan kesin bir sayı yok, ancak büyük miktarda can kaybı olabileceğine dair ön raporlar aldık” dedi.

Biden, felaket nedeniyle bölgeye destek vereceklerini zarar gören kamu binalarının yeniden inşa edileceğini açıkladı.