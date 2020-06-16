Florin Andone veda mesajı paylaştı!

Florin Andone, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda son derece üzgün olduğunu ifade etti. Andone paylaşımında, Galatasaray taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattığı için çok üzgün olduğunu belirtti.

Florin Andone paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Nereden başlayacağımı bilemiyorum. Tüm destek mesajları için kalpten teşekkür ediyorum. Benim için sezon bitti. İki ağır sakatlık yaşadım. Galatasaray gibi harika bir kulübe gelirken hedeflerime ulaşamadığım için çok üzgünüm. Birçok insanı hayal kırıklığına uğrattım. Özür dilerim. Her şeye rağmen ayrıcalıklı Galatasaray formasını giymek harika. Dünyanın en iyi taraftarları olan Galatasaray taraftarlarına sonsuz teşekkürler."

Yıldız futbolcunun doktorundan güzel haber