Floris Van Berkel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Floris Van Berkel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Floris Van Berkel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Floris Van Berkel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Floris Van Berkel 12 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. Hollanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Floris Van Berkel Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Floris Van Berkel, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Willem II Tilburg U21 futbol takımında oynamaktadır. Willem II Tilburg U21 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Floris Van Berkel'nin Willem II Tilburg U21 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Floris Van Berkel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Floris Van Berkel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2012 yılında PSV Altyapı
1 Temmuz 2015 yılında Willem II Altya
1 Temmuz 2016 yılında VOAB Jeugd
1 Temmuz 2018 yılında Willem II Altya
1 Temmuz 2020 yılında Willem II U18
1 Temmuz 2022 yılında Willem II U21
Floris Van Berkel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Floris Van Berkel şuan Willem II Tilburg U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?VOAB Goirle (2009-2012), PSV (2012-2015), Willem II (2015-2016), VOAB Goirle (2016-2018), Willem II (2018-2022)
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