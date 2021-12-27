Florya ne demek, TDK'ya göre Florya kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Florya ne demek? Florya TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi florya kelimesi. Peki florya ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre florya nedir, florya kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

FLORYA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Florya kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Florya kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre florya kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İspinozgillerden, tüyleri yeşilimsi, ağaçlık ve fundalıklarda yaşayan, güzel ötüşlü bir kuş, yelve (Chloris chloris)

