Flosard Malci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Flosard Malci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Flosard Malci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Flosard Malci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Flosard Malci 23 Aralık 1994 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Arnavutluk,Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Φλοσάρντ Μάλτσι şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Flosard Malci Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Flosard Malci, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Athens Kallithea FC futbol takımında oynamaktadır. Athens Kallithea FC takımına 17 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Flosard Malci'nin Athens Kallithea FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Flosard Malci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Flosard Malci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Flosard Malci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Flosard Malci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında AEK Atina

25 Temmuz 2013 yılında AO Nea Ionia

30 Haziran 2014 yılında AEK Atina

1 Temmuz 2014 yılında AO Glyfadas

14 Ocak 2015 yılında Ast. Magoulas

11 Ağustos 2015 yılında Triglia Rafinas

19 Ağustos 2016 yılında Ilysiakos

29 Temmuz 2019 yılında KF Laçi

30 Ocak 2020 yılında FK Bylis

13 Ağustos 2020 yılında Kulüpsüz

17 Eylül 2021 yılında GS Kallithea

Flosard Malci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Flosard Malci şuan Athens Kallithea FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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