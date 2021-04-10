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Foça, Atatürk’ün ilçeye gelişinin 87. yılını kutladı

İzmir'in Foça ilçesine Mustafa Kemal Atatürk'ün gelişinin 87'inci yılı kutlandı. Düzenlenen etkinlikte anma yürüyüşü, tören düzenlendi.

Foça, Atatürk’ün ilçeye gelişinin 87. yılını kutladı

İzmir'in Foça ilçesine Mustafa Kemal Atatürk'ün gelişinin 87'inci yılı, anma yürüyüşü ve törenlerle kutlandı. Atatürk'ün 9 Nisan 1934'te Foça'ya gelişinin yıl dönümü nedeniyle, Foça Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Foça Şubesi öncülüğündeki kutlamalar anma yürüyüşü ile başladı.

FOÇA MEYDANINA YÜRÜNDÜ

Katılımcılar, oluşturulan kortej ile Foça Demokrasi Meydanı'na doğru yürüdü. Törende konuşan Başkanı N. Şeniz Ararat, "Bugün Ulu Önder'imizin Foça'ya gelişinin 87. yıldönümü ve ne mutlu bizlere bu güzel bahar gününde hep birlikte bu özel anlamlı ve güzel günü kutluyoruz" dedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Foça, Atatürk’ün ilçeye gelişinin 87. yılını kutladı

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