Foça Yerel Seçim Sonuçları ve Oy Oranları | 2019 Foça Seçim Sonucu

Foça yerel seçim sonuçları ve oy oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki Foça’da son durum nedir? Haberimizden 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları ve oy oranlarının yanı sıra Cumhur İttifakı ve millet ittifakının Foça’da yüzde kaç oy aldı sorusunun yanıtını bulabilirsiniz.

31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaşlar 17:00 itibari ile oy verme işlemini tamamladı. Sandıkların kapanması ile birlikte seçim sonucu heyecanı başladı. Bölge Gündem Haber, 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçlarını canlı olarak, hazırladığı özel sayfada okuyucularına sunuyor.

Foça Yerel Seçim Sonuçları | 2019 Foça seçim sonucu

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim yasaklarını kaldırmasının hemen ardından 31 Mart 2019 Foça Seçim sonuçları an be an burada yer alacak. Canlı Foça yerel seçim sonucu için, aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Foça 2014 yerel seçim sonuçları

31 Mart 2019 seçim sonuçları merakla beklenirken, vatandaşlar tarafından AK Parti, CHP, MHP, HDP ve SP’nin 30 Mart 2014 yerel seçim sonucu da merak ediliyor. Aşağıdaki tablodan Foça 2014 yerel seçim sonuçlarını görebilirsiniz.

57 MİLYON SEÇMEN OY KULLANACAK

Seçmenler, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için 31 Mart'ta sandığa gidecek. Mahalli idareler seçimlerinde 57 milyon seçmen oy kullanacak, seçimlerde 12 siyasi parti yarışacak.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı uyarınca, Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi seçime katılacak.

2014 İzmir seçim sonuçları!

İzmir Büyükşehir belediyesi 2014 yerel seçim sonuçları

CHP adayı: Aziz Kocaoğlu %49.6

AK Parti adayı: Binali Yıldırım %35.9

MHP adayı: Murat Taşer % 8

İzmir 24 Haziran seçim sonuçları

CHP % 41.3

AK Parti 28,7

HDP % 11.5

İYİ Parti 10.9

MHP % 6,3

İZMİR'DE HANGİ İLÇE HANGİ PARTİDE?

Izmir'de 2014 yerel seçimlerinde İlçe Belediyelerinin 22'si Chp, 6'sı Akp, 2'si MHP dedi.

Selçuk: Zeynel Bakıcı (AK Parti)

Torbalı: Adnan Yaşar Görmez (AK Parti)

Kemalpaşa:Arif Uğurlu (AK Parti)

Kınık: Sadık Doğruer (AK Parti)

Ödemiş:Mahmut Badem(AK Parti)

Mendres: Bülent Soylu (AK Parti)

Izmir Büyükşehir Belediyesi: Aziz Kocaoğlu (CHP)

Balçova: Mehmet Ali Çalkaya (CHP)

Bayındır: Ufuk Sesli (CHP)

Bayraklı: Hasan Karabağ (CHP)

Bergama: Mehmet Gönenç (CHP)

Beydağ: Süleyman Vasfi Şentürk (CHP)

Bornova: Olgun Atila (CHP)

Buca: Levent Piriştina (CHP)

Çeşme: Muhittin Dalkılıç (CHP)

Çiğli: Hasan Arslan (CHP)

Dikili: Mustafa Tosun (CHP)

Foça: Gökhan Demirağ (CHP)

Gaziemir: Halil Ibrahim Şenol (CHP)

Güzelbahçe: Özdem Mustafa Ince (CHP)

Karabağlar: Muhittin Selvitopu (CHP)

Karaburun:Ahmet Çakır (CHP)

Karşıyaka: Hüseyin Mutlu AK Partiınar (CHP)

Konak: Sema Pekdaş (CHP)

Menemen: Tahir Şahin(CHP)

Narlıdere: Abdül Batur (CHP)

Seferihisar: Mustafa Tunç Soyer (CHP)

Tire: Tayfur Çiçek (CHP)

Urla: Sibel Uyar (CHP)



Aliağa: Serkan Acar (MHP)

Kiraz: Saliha Şengül (MHP)

İZMİR İLÇE İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

AK Parti İzmir Belediye Başkan adayları - 31 Mart 2019 Yerel seçimleri

AK PARTİ İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Nihat Zeybekçi

AK Parti Balçova Belediye Başkan Adayı: Evrim Özen

AK Parti Bayındır Belediye Başkan Adayı: Uğur Demirezen

AK Parti Bayraklı Belediye Başkan Adayı : Ali Aslan

AK Parti Bergama Belediye Başkan Adayı: Hakan Koştu

AK Parti Beydağı Belediye Başkan Adayı: Ogün Asil Aydoğdu

AK Parti Bornova Belediye Başkan Adayı: Reşat Gençtürk

AK Parti Buca Belediye Başkan Adayı: Mustafa Arslan

AK Parti Çiğli Belediye Başkan Adayı: Okan Korkmaz

AK Parti Gaziemir Belediye Başkan Adayı: Nazmi Yılmaz

AK Parti Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı: Burcu Deveci

AK Parti Karabağlar Belediye Başkan Adayı: Bilal Doğan

AK Parti Karaburun Belediye Başkan Adayı: Ferhan Eroğlu

AK Parti Karşıyaka Belediye Başkan Adayı: Ayda Maç

AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı: Melek Eroğlu

AK Parti Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı: Arif Uğurlu

AK Parti Kınık Belediye Başkan Adayı : Sadık Doğruer

AK Parti Kiraz Belediye Başkan Adayı : Saliha Özçınar

AK Parti Menderes Belediye Başkan Adayı : Bülent Soylu

AK Parti Ödemiş Belediye Başkan Adayı: Münir Bezmez

AK Parti Menemen Belediye Başkan Adayı: Durmaz Bayraktar

AK Parti Seferihisar Belediye Başkan Adayı: Hamit Nişancı

AK Parti Selçuk Belediye Başkan Adayı: Osman Başterzi

AK Parti Tire Belediye Başkan Adayı: Selman İçelli

AK Parti Torbalı Belediye Başkan Adayı: Adnan Yaşar Görmez

AK Parti Urla Belediye Başkan Adayı: Adıgüzel

AK Parti Ali Ağa, Çeşme, Dikili, Foça, Narlıdere ilçelerinde aday çıkarmayarak MHP'nin adaylarını cumhur ittifakı kapsamında destekleyeceklerini açıkladı.

CHP İzmir Belediye Başkan adayları - 31 Mart 2019 Yerel seçimleri

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Tunç Soyer

CHP Aliağa belediye başkan adayı: Özcan Durmaz

CHP Balçova belediye başkan adayı: Mehmet Ali Çalkaya (Mevcut belediye başkanı)

CHP Bayındır belediye başkan adayı: Ufuk Sesli (Mevcut belediye başkanı)

CHP Bergama belediye başkan adayı: İdris Yavuzyılmaz

CHP Bayraklı belediye başkan adayı: Serdar Sandal

CHP Buca belediye başkan adayı: Suat Nezir

CHP Bornova belediye başkan adayı: Mustafa İduğ

CHP Beydağ belediye başkan adayı: Feridun Yılmazlar

CHP Çeşme belediye başkan adayı: Ekrem Oran

CHP Çiğli belediye başkan adayı: Utku Gümrükçü

CHP Dikili belediye başkan adayı: Adil Kırgöz

CHP Foça belediye başkan adayı: Fatih Gürbüz

CHP Gaziemir belediye başkan adayı: Halil Arda

CHP Güzelbahçe belediye başkan adayı: Mustafa İnce (Mevcut belediye başkanı)

CHP Menemen belediye başkan adayı: Serdar Aksoy

CHP Menderes belediye başkan adayı: Mustafa Kayalar

CHP Konak belediye başkan adayı: Abdül Batur

CHP Seferihisar belediye başkan adayı: İsmail Yetişkin

CHP Karşıyaka belediye başkan adayı: Cemil Tugay

CHP Karabağlar belediye başkan adayı: Muhittin Selvitopu (Mevcut belediye başkanı)

CHP Karaburun belediye başkan adayı: İlkay Girgin Erdoğan

CHP Kınık belediye başkan adayı: Ahmet Özkan

CHP Kemalpaşa belediye başkan adayı: Rıdvan Karakayalı

CHP Narlıdere belediye başkan adayı: Ali Engin

CHP Ödemiş belediye başkan adayı: Mehmet Eriş

CHP Selçuk belediye başkan adayı: Filiz Ceritoğlu Sengel

CHP Torbalı belediye başkan adayı: İsmail Uygur

CHP Urla belediye başkan adayı: Burak Oğuz

Tire’de İYİ Parti’li Atakan Duran, Kiraz’da da yine İYİ Parti’nin adayı olan Mehmet Emin Avşar desteklenecek.

MHP İzmir Belediye Başkan adayları - 31 Mart 2019 Yerel seçimleri

MHP Aliağa BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: SERKAN ACAR (MHP)

MHP Aladağ Belediye başkan adayı: Mustafa Ak Gedik

MHP Dikili Belediye Başkan adayı: SEMA AKINCI

MHP Çeşme Belediye Başkan adayı: MUSTAFA CENGER

MHP Narlıdere Belediye Başkan adayı: SÜLEYMAN KOCABIYIK

MHP Foça Belediye Başkan adayı: SERDAR MERSİN

İYİ Parti İzmir Belediye Başkan adayları - 31 Mart 2019 Yerel seçimleri

İYİ Parti URLA Belediye Başkan adayı: HASAN HÜSEYİN AKGÜL

İYİ Parti KİRAZ Belediye Başkan adayı:MEHMET EMİN AVŞAR

İYİ Parti TİRE Belediye Başkan adayı:SALİH ATAKAN DURAN

İYİ Parti SELÇUK Belediye Başkan adayı: LEVENT GÖRÜR

İYİ Parti KARŞIYAKA Belediye Başkan adayı: MEHMET YILDIRIM



İYİ Parti İzmir'in diğer ilçelerinde aday çıkartmadı.

HDP İzmir Belediye Başkan adayları - 31 Mart 2019 Yerel seçimleri

HDP İzmir'de aday çıkartmadı.

Oy pusulalarının renkleri

Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli olacak. Oy pusulaları tek zarfa konulacak.

Türkiye Oy kullanma saatleri

YSK kararına göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak. Bu illerin dışında kalan diğer illerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.

Oy verme saatlerinin 07.00-16.00 olduğu illerde saat 16.00, diğer illerde saat 17.00'den önce oylar sayılmaya başlanamayacak. Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler oylarını kullanmış olsalar bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak.

Yerel Seçim takvimindeki bazı önemli süreçler

Seçim takvimindeki önemli aşamalar

- 1 Mart 2019 Cuma: Yüksek Seçim Kurulunun il seçim kurulu, il seçim kurulunun ilçe seçim kurulu kararlarına karşı yapılmış itirazları kesin olarak karara bağlamasının son günü. Seçim kurullarınca yapılan inceleme veya itiraz üzerine kesin olarak verilen kararlar sonucunda ya da istifa nedeniyle siyasi partilerin aday listelerinde eksiklik meydana gelmesi halinde, bu durum ilçe veya il seçim kurullarınca siyasi partilere bildirilecek.

- 2 Mart 2019 Cumartesi: Aday listelerindeki eksikliklerin siyasi partilerce tamamlanarak ilgili seçim kurullarına bildirilmeleri için son günü.

- 3 Mart 2019 Pazar: Kesin aday listeleri (bağımsız adaylar dahil) ilçe seçim kurullarınca, büyükşehir belediye başkanlığı için il seçim kurullarınca ilan edilecek. İl seçim kurullarınca birleşik oy pusulalarının basımına ve basımı tamamlandıkça bir plan dahilinde ilçe seçim kurulu başkanlıklarına dağıtımına başlanacak.

- 21 Mart 2019 Perşembe: Seçim propagandası ve yasaklarının başlangıcı.

- 24 Mart 2019 Pazar: Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.

- 29 Mart 2019 Cuma: İl ve ilçe merkezi dışında kalan köy, mahalle ve beldelerde ilçe seçim kurullarınca malzeme torbaları sandık kurulu başkanlarına teslim edilecek.

- 30 Mart 2019 Cumartesi: Seçim propagandasının sonu

- 31 Mart 2019 Pazar: Oy verme günü. Seçim yasakları saat 00.00'da sona erecek.

CUMHUR İTTİFAKI - 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

Cumhur İttifakı, kısa adıyla CUMHUR, 20 Şubat 2018 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi arasında kurulan seçim ittifakıdır. İttifak, 2018 genel seçimlerine birlikte katılmak için kuruldu ve mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesini destekleyen siyasi partileri bir araya getirdi.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CUMHUR İTTİFAKI resmi olarak AK Parti ve MHP arasında devam etti.

Cumhur ittifakı yerel seçim sonuçları için tıklayın

Cumhur ittifakı Son durum şöyle:

- Adana, Mersin, Manisa'da MHP adayı, kalan 27 büyükşehirde AK Parti'nin adayları desteklenecekti. Bunda herhangi bir değişiklik olmadı.

- Büyükşehirler dışındaki 51 ilden; Erdoğan'ın memleketi Rize, Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'ye karşılıklı jest yapılarak diğer partiye bırakılmıştı. Bunda da herhangi bir değişiklik yok.

- Varılan mutabakat gereği AK Parti Iğdır ve Kırklareli'nde adaylarını geri çekti. Bu iki ilde MHP'nin adayları desteklenecek.

- MHP'ye bırakılacağı belirtilen Kars'ta AK Parti'nin adayının desteklenebileceği ifade ediliyor.

- Gündemde olan Gümüşhane ve Tokat'ta uzlaşma sağlanamadı. Bu konuda son kararı liderler verecek. Aksi durumda Gümüşhane ve Tokat'ta diğer 33 ilde olduğu gibi iki parti de kendi adaylarını çıkaracak.

- Rize, Ağrı, Ardahan, Artvin, Bitlis, Burdur, Çanakkale, Edirne, Giresun, Hakkari, Muş, Siirt, Sinop, Şırnak ve Yalova'da MHP, AK Parti'nin adaylarını destekleyecek.

- Partiler, ittifakın çerçevesinde anlaştı ancak bunun sandığa nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Orta Anadolu'da MHP ile AK Parti seçmeni arasında uyumun sandığa yansıyacağı net şekilde ölçülürken; Ege, Marmara, Karadeniz ve Akdeniz'de ittifakın sandığa nasıl yansıyacağı merak ediliyor.

- Bazı büyükşehirlerin ilçelerinde de ittifakın sandıktaki karşılığının ne ölçüde gerçekleşeceği konusunda tereddütler var.

BBP, Cumhur İttifakı'nın adaylarına destek verecek

Büyük Birlik Partisi (BBP) ise bugüne kadar 400'e yakın belediye başkan adayını açıkladı.

30 büyükşehirde aday çıkarmayarak Cumhur İttifakı'nın adaylarına destek verme kararı alan BBP, ilçelerde ise belediye başkan adayı ve belediye meclis üyesi adayı çıkaracak.

Osmaniye ve Rize ile Ağrı, Batman, Bingöl, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Siirt, Şırnak ve Tunceli'de belediye başkan adayı çıkarmama kararı alan BBP, partinin seçim işleri başkanlığınca belirlenen bazı ilçelerde de aday göstermeyecek.

Bu seçim bölgelerindeki bazı ilçelerde aday gösterme kararı alan BBP, HDP'nin adaylarının kazanma ihtimaline karşı ise çoğu ilçe ve beldede Cumhur İttifakı adaylarına destek verecek.

Cumhur İttifakı'nın kapsamı genişledi. AK Parti ve MHP heyetleri, son ana kadar çalışmalarını sürdürdü.. MHP 16, AK Parti ise 3 ilde açıkladığı adayları ittifak lehine çekti.. 30 Büyükşehirde daha önce anlaşma sağlanmıştı. Liderlerin memleketleri Rize ve Osmaniye ile birlikte 51 ilde seçimlere Cumhur İttifakı ile girilecek..

MİLLET İTTİFAKI - 31 Mart 2019 Yerel seçim sonuçları

Millet İttifakı, kısa adıyla MİLLET, Türkiye'de 2018 genel seçimlerine katılmak için oluşturulan bir seçim ittifakıdır. İttifak, 5 Mayıs 2018 tarihinde dört muhalif parti Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti, Saadet Partisi (SP) ve Demokrat Parti (DP) tarafından resmen başlatıldı.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde millet ittifakı resmi olarak CHP ve İYİ Parti arasında devam etti.

Millet ittifakı yerel seçim sonuçları için tıklayın

MİLLET İTTİFAKI 30 BÜYÜKŞEHİRİN 23'ÜNDE, 51 İLİN 27'SİNDE UZLAŞI SAĞLADI

CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nda işbirliği yapılan yerler kesinleşti. Buna göre, Millet İttifakı, 30 büyükşehirden 23’ünde, 51 ilin ise 27’sinde uzlaşı sağladı. Uzlaşılan 23 büyükşehirden 13'ünde CHP, 10'unda ise İYİ Parti'nin adayları ile seçime gidilecek.

31 Mart yerel seçimlerine dair aday listeleriyle ilgili başvuru süreci tamamladı. Siyasi partiler, aday listelerini il ve ilçe seçim kurullarına teslim etti. Listelere göre, CHP ve İYİ Parti 23’ü büyükşehir 50 ilde işbirliği yapıyor.

13 BÜYÜKŞEHİRDE CHP

23 büyükşehirden 13’ünde CHP adayları, 10’unda ise İYİ Parti’nin adayları ile seçime gidilecek. İstanbul, Ankara ve İzmir’de İYİ Parti CHP’nin adaylarını destekleyecek. Yine Adana, Antalya, Aydın, Bursa, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Muğla, Tekirdağ’da da CHP adalarına İYİ Parti destek verecek.

10 BÜYÜKŞEHİRDE İYİ PARTİ

İYİ Parti ise Balıkesir, Denizli, Gaziantep, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Trabzon’da aday çıkardı. Bu illerde CHP aday göstermedi, ittifak kapsamında İYİ Parti adayları desteklenecek.

BÜYÜKŞEHİR DIŞINDA 27 İL

CHP ve İYİ Parti, 23 büyükşehir dışında 27 ilde daha işbirliğine gitti. Bunlardan 16’sında CHP, 11’inde ise İYİ Parti aday gösterdi. Artvin, Bartın, Bilecik, Bolu, Burdur, Çanakkale, Edirne, Erzincan, Giresun, Kastamonu, Kırklareli, Kırşehir, Sinop, Tunceli, Yalova ve Zonguldak’ta CHP aday gösterirken, Aksaray, Düzce, Elazığ, Isparta, Kilis, Kırıkkale, Nevşehir, Osmaniye, Tokat ve Yozgat’ta ise İYİ Parti aday çıkardı.

31 İLDE İTTİFAK YOK

CHP ve İYİ Parti 50 il dışında kalan illerde ise kendi adaylarıyla yarışacak. Partilerin kendi adayları ile yarışacağı 31 il arasında bazı istisnalar da bulunuyor. Çünkü CHP Şanlıurfa’da, İYİ Parti ise Iğdır ve Ordu’da aday göstermedi. Ordu’da ismi CHP ve İYİ Parti ile anılan eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin Saadet Partisi’nden Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.