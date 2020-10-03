Hamas'tan "Filistinli gruplar arasında diyalog oturumlarının hızlandırılması" çağrısı2020-2021 Ankara Keçiörengücü, Altay maç özeti, maç sonucu2020-2021 Tuzlaspor, Bursaspor maç özeti, maç sonucuGenç kız, 1'inci kattan atlayıp, motosiklet hırsızlarına müdahale ettiBursaspor’da Özer Hurmacı sakatlandıMersin Kozmetik, Güzellik ve Kişisel Bakım Ürünleri Fuarı açıldıYarından itibaren iç ve batı kesimlerde sıcaklıklar artacakTFF 1. Lig 4. hafta maçında Tuzlaspor ile Bursaspor 3-3 berabere kaldıSancaktepe FK - Uşak Spor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?Çan Gençlik Kalespor sahasında Eczacıbaşı VitrA'ya 3-0 mağlup oldu
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Fojnica şehrinde "Türk Kültür Günü" etkinliği gerçekleştirildi

Fojnica şehrinde "Türk Kültür Günü" etkinliği gerçekleştirildi

Bosna Hersek'in Fojnica şehrinde Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından "Türk Kültür Günü" etkinliği düzenlendi.

Fojnica şehrinde "Türk Kültür Günü" etkinliği gerçekleştirildi

FOJNICA (AA) - YEE, KAYMEK ve Fojnica Belediyesi iş birliğinde Fojnica Yunus Emre Enstitüsünde halka açık ebru atölyesiyle başlayan etkinlik kapsamında, tel kırma, dokuma ve ebru sergileri açıldı.

Sergi açılışında konuşan Saraybosna YEE Müdürü Mehmet Akif Yaman, sergilenen eserlerin Fojnica merkezindeki tel kırma ve dokuma kurslarına katılan kursiyerlerce yapıldığını söyledi.

Serginin bir hafta boyunca ziyaret edilebileceğini belirten Yaman, "KAYMEK tarafından yapılan ebru atölyesine gösterilen yoğun ilgiden dolayı hem bölge halkına hem de KAYMEK personeline teşekkür ediyorum." dedi.

Yaman, Fojnica merkezinde bu hafta itibarıyla düzenli olarak Türk filmleri gösterimi yapılacağını aktardı.

Sergi açılışına YEE Mütevelli Heyet Üyesi Prof. Dr. Emel Topçu, Fojnica Belediyesi başkan yardımcıları, KAYMEK personeli ile bölge halkı katıldı.

Fojnica Kadınlar Korosunun açılış konserinden sonra sergi halka açılırken, etkinlik, "Aşk Tesadüfleri Sever" filminin gösterimiyle son buldu.



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT