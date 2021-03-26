Forklift Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Forklift Operatörü Maaşları, İş İlanları

Forklift Operatörü görev tanımı nedir, ne iş yapar, Forklift Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Forklift Operatörü, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, forklift kullanarak, çeşitli yükleri emniyetli bir şekilde yükleme, boşaltma ve forkliftin bakım ve kontrolünü yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Forklift Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Forklift Operatörü Maaşları

Forklift Operatörü maaşı ortalama aylık 3.060 - TL’dir. En düşük Forklift Operatörü maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Forklift Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Forklift Operatörü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak, Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

İlköğretim mezunu olmanız yeterlidir.

Forklift Operatörü Ne İş Yapar?

Forklift Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Forkliftin bakım ve kontrolünü yapmak,

b) Forkliftin periyodik bakımının yapılmasını sağlamak,

c) Forkliftin dış aksamlarını kontrol etmek,

d) Mekanik aksamları yağlamak,

e) Forkliftin temizliğini yapmak,

f) Asansör zincirlerinin gerginlik kontrolünü yapmak,

g) Asansörü kontrol etmek,

h) Fren ve diğer aksamların kontrolünü yapmak,

i) Yükleme ve boşaltma yapmak,

j) Yükü almak, taşımak, boşaltmak, istiflemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Forklift Operatörü Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar ana grupta yer alır.

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri alt ana grupta yer alır.

Meslek Grubu :

Hareketli Tesis Operatörleri meslek grubu içerisindedir.

Forklift Operatörü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Forklift Operatörü mesleğinin meslek kodu 8344.02 olarak belirlenmiştir

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