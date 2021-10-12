Formel Eğitim ne demek, TDK'ya göre Formel Eğitim kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Formel eğitim ne demek? Formel eğitim TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi formel eğitim kelimesi. Peki formel eğitim ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre formel eğitim nedir, formel eğitim kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

FORMEL EĞİTİM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Formel eğitim kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre formel eğitim kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Örgün eğitim

