Formik Asit ne demek, TDK'ya göre Formik Asit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Formik asit ne demek? Formik asit TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi formik asit kelimesi. Peki formik asit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre formik asit nedir, formik asit kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

FORMİK ASİT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Formik asit kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Formik asit kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre formik asit kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Karıncalarda ve bazı bitkilerde bulunan asit, karınca asidi

