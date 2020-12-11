Formula 1 Dünya Şampiyonası, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılacak sezonun 17. etabı Abu Dabi Grand Prix'siyle tamamlanacak. Milyonlar beklediği sezonun son yarışında heyecan yine en üst seviyede olacak. Peki, Formula 1 Abu Dabi GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

FORMULA 1 ABU DABİ GP NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Mercedes'in takımlar, Büyük Britanyalı Lewis Hamilton'ın pilotlar klasmanında şampiyonluğa ulaştığı 2020 sezonunun son yarışı, başkent Abu Dabi'deki 5,5 kilometrelik Yas Marina Pisti'nde 55 tur üzerinden yapılacak.

Mücadelenin sıralama turları, yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 13 Aralık Pazar günü TSİ 16.10'da gerçekleştirilecek. Yarışlar yine S Sport ekranlarından naklen izlenebilecek.

Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlatan Lewis Hamilton, Sakhir Grand Prix'sini kaçırmasının ardından Abu Dabi'deki yarışta Mercedes sürücü koltuğundaki yerini alacak.

Sezonun son yarışı öncesi Hamilton'ın 11, takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın 2, Max Verstappen (Red Bull), Pierre Gasly (AlphaTauri) ve Sergio Perez'in (Racing Point) ise birer yarış galibiyeti bulunuyor.