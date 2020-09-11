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Formula 1 bilet fiyatları açıklandı!

Tüm dünyanın en çok takip ettiği ve izlediği spor organizasyonlarından birisi olan Formula 1, Türkiye izleyicisiyle yeniden buluşuyor. 13-15 Kasım'da yarışılacak olan Formula 1, bilet fiyatları açıklandı. Peki, Formula 1 bilet fiyatları ne kadar? Detaylar haberimizde...

Formula 1 bilet fiyatları açıklandı!

Formula 1 heyecanı Türkiye'de 13-15 Kasım'da İstanbul Park pistinde görülecek. Son olarak 2011'de İstanbul Park pistini kullanan Formula 1 yönetimi, bu sezonda tekrar Türkiye'ye dönmeye karar vermişti. Dünyanın en çok izlenen motor sporlarından Formula 1'in ülkemize dönüyor olması, takipçiler tarafından çoşkuyla karşılandı.  Bu kararın ardından en çok merak edilen konu ise bilet fiyatlarıydı. Formula 1 hayranlarının merakla beklediği "bilet fiyatları" konusu, açıklığa kavuştu. Yapılan açıklamalara göre, 15 Eylül'de satışa çıkacak olan biletler, ilk 24 saat yüzde 50 indirimle satılacak. Ayrıca biletler, günlük değil, üç günlük kombine şeklinde satın alınabilecek.

Formula 1 bilet fiyatları açıklandı!

BİLETLER NE KADAR?

Intercity İstanbul Park Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, Formula 1'de dünyanın en ucuz biletlerini satacaklarını açıkladı.

14 farklı kategoride satışa sunulucak biletlerde en ucuz biletin kampanyalı fiyatı 90 TL olarak gözüküyor. Kategorilere göre farklılık gösteren fiyatlarda, en pahalı biletin kampanyalı fiyatı 1.900 TL olarak belirlendi.

İşte açıklanan Formula 1 bilet fiyatları:

Formula 1 bilet fiyatları açıklandı!

Onur Çelik
Spor Editörü


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