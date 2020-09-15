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Formula 1 biletleri satışa çıktı!

9 yıl sonra Türkiye'ye geri dönen Formula 1, 13-15 Kasım arası İstanbul Park'ta koşulacak. Merakla beklenen yarışlar için biletler, 15 Eylül itibarıyla satışa çıktı. Peki, Formula 1 bilet fiyatları ne kadar? Detaylar haberimizde...

Formula 1 biletleri satışa çıktı!

Dünyanın en çok izlenen ve seyircisi bulunan motor sporlarında bir numara olan Formula 1, 9 yıl sonra Türkiye'ye geri dönüyor. İstanbul Park'ta 13-15 Kasım arası yarışılacak olan Formula 1, Türk taraftarlarda da büyük heyecan yarattı. Haberin ardından en çok merak edilen konu ise bilet fiyatlarıydı. İstanbul Park yönetimi tarafından 15 Eylül'de satışa çıkacağı söylenen biletler, bugün itibarıyla satışa sunuldu.

Biletlere ulaşmak isteyen seyirciler, Biletix'in sitesini ziyaret edebilirler. Peki, Formula 1 bilet fiyatları ne kadar? Detaylar haberimizde...

FORMULA 1 BİLET FİYATLARI NE KADAR?

15 Eylül tarihinde satışa sunulan Formula 1 bilet fiyatları şöyle:

Platinum Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.900TL.

Gold 1 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı:1.500TL.

Gold 2 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.500TL.

Gold 3 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.300TL.

Gold Açık Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.100TL.

Silver 1 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 850TL.

Silver 2 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 550TL.

Silver 3 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 750TL.

Silver 4 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 750TL.

Silver 5 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 350TL.

Silver 6 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 250TL.

Silver 7 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 750TL.

Silver 8 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 850TL.

Açık Alanda Formula 1 izleme fiyatı: 90 TL

Biletleri satın almak için tıklayınız.

Onur Çelik
Spor Editörü


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