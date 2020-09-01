Türkiye'de ilk olarak 2005 yılında İstanbul Park'ta yapılan yarışlar, 2011'e kadar kesintisiz şekilde her yıl devam etmişti. Ancak Formula 1 yönetimiyle yaşanan anlaşmazlığın ardından İstanbul Park'ta yarışlar son bulmuştu. 2020 yılında İstanbul Park yönetimi ve Formula 1 yönetiminin anlaşması sonucu F1, tekrar Türkiye'ye döndü. Organizasyonun meraklıları tarafından oldukça büyük sevinçle karşılanan bu haber, Türkiye'nin spor tarihi açısından da önem arz ediyor. Peki, Formula 1 İstanbul seyircili mi olacak seyircisiz mi? Formula 1 bilet fiyatları kaç TL?

FORMULA 1 İSTANBUL SEYİRCİLİ Mİ SEYİRCİSİZ Mİ?

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, Formula 1 İstanbul GP'nin seyircili olacağını açıkladı. Vural Ak açıklamasında, "Türkiye'den önceki iki yarış olan Portekiz ve Rusya yarışları da seyircili olacak. Yarışın seyircili olması pandemi koşullarına bağlı. Eğer şartlar kötüleşirse yarış seyircisiz de olabilir. Şartlar elverişli olursa 100 bine kadar seyirci yarışı takip edebilecek." dedi. Buna göre, seyircili olacak olan Formula 1 İstanbul GP'si meraklılarını bekliyor.

FORMULA 1 BİLET FİYATLARI KAÇ TL?

Bilet fiyatları hakkında oldukça fazla soru işareti vardı. İzleyiciler, bilet fiyatlarının fazla olacağını tahmin ederken, Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, konuya dair açıklamalarda bulundu. Vural Ak, "Cuma-cumartesi-pazar günlerine gelecek seyirciler paket olarak 90 TL'ye satın alabilecekler. Bu fiyat geçici bir süre için. Biletler önümüzdeki hafta satışa çıkacak. 30 TL bilet fiyatları açık alanlar için. Tribün fiyatları daha yüksek olacak. 30 TL fiyatı kısa bir süreliğine olacak. Zamanla bu fiyatta artış olacak." diye konuştu.