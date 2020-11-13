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  3. Formula 1 İstanbul'da ilk antrenman yapıldı! İstanbul Park'ın kaygan zemini pilotlara zor anlar yaşattı!

Formula 1 İstanbul'da ilk antrenman yapıldı! İstanbul Park'ın kaygan zemini pilotlara zor anlar yaşattı!

9 yıl aradan sonra yeniden Türkiye ile buluşan Formula 1'de pilotlar piste çıktı. İlk antrenman turlarının gerçekleştirildiği İstanbul Park'ta kaygan zemin antrenmanlara damga vurdu.

Formula 1 İstanbul'da ilk antrenman yapıldı! İstanbul Park'ın kaygan zemini pilotlara zor anlar yaşattı!

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde heyecan başladı. 9 yılın ardından tekrar İstanbul Park ile buluşan Formula 1 araçları, piste ilk kez bugün çıktı. İlk antrenmanda pistin zorluğuyla baş başa kalan pilotlar, kaygan zeminde oldukça zorlandılar. İlk antrenman turunda en iyi sıralamayı ise Max Verstappen elde etti. Ancak antrenmanlara damga vuran kaygan zemin ve atılan spinler oldu. 

Pistin hemen hemen her noktasında zorluklar çeken pilotlar, spin atmaktan kurtulamadı. Neredeyse pilotların her biri spin atarak pistlerin dışına çıktı. 

Scuderia AlphaTauri'nin pilotu Pierre Gasly böyle spin attı.

Formula 1 İstanbul'da ilk antrenmanda kaygan zemin zor anlar yaşattı!

Mercedes takımından Valteri Bottas'da sıkıntı yaşayan isimlerden birisi oldu. Bottas, sık sık kaygan zeminde spinler attı. 

Formula 1 İstanbul'da ilk antrenmanda kaygan zemin zor anlar yaşattı!

Seansın başında Charles Leclerc, pit yolunun girişindeki dubaya çarptı ve kırmızı bayrağa neden oldu.

Formula 1 İstanbul'da ilk antrenmanda kaygan zemin zor anlar yaşattı!

Onur Çelik
Spor Editörü


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