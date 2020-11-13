Formula 1 pilotları kimlerdir 2020? Formula 1 İstanbul'da yarışacak pilotlar

Dünyanın en çok izlenen motor sporları organizasyonu Formula 1, 9 yılın ardından Türkiye'de. 13-15 Kasım tarihleri arasında başlayacak olan yarışlarda antrenman turları başladı. Antrenman turlarının ardından sıralama turları ve 15 Kasım'da da ana yarış başlayacak. Türkiye'deki izleyiciler tarafından da oldukça beklenen Formula 1 Türkiye GP, İstanbul Park'ta yapılacak. Yarış günleri yaklaştıkça merak edilen sorularda ortaya çıkmaya başladı. Formula 1'de yarışacak olan pilotlar, yarış severler tarafından merak ediliyor. Bizde bu konuyu haberimizde inceledik. Peki, Formula 1 pilotları kimlerdir 2020? İşte, Formula 1 İstanbul'da yarışacak pilotlar...

FORMULA 1 PİLOTLARI KİMLERDİR?

Daniel Ricciardo (3)

Takım: Renault F1 Team

Doğum Tarihi: 1989-07-01 (31 yaşında)

Ülke: Avustralya

Lando Norris (4)

Takım: McLaren

Doğum Tarihi: 1999-11-13 (21 yaşında)

Ülke: Birleşik Krallık

Sebastian Vettel (5)

Takım: Ferrari

Doğum Tarihi: 1987-07-03 (33 yaşında)

Ülke: Almanya

Nicholas Latifi (6)

Takım: Williams

Doğum Tarihi: 1995-06-29 (25 yaşında)

Ülke: Kanada

Kimi Raikkonen (7)

Takım: Alfa Romeo

Doğum Tarihi: 1979-10-17 (41 yaşında)

Ülke: Finlandiya

Romain Grosjean (8)

Takım: Haas F1 Team

Doğum Tarihi: 1986-04-17 (34 yaşında)

Ülke: Fransa

Pierre Gasly (10)

Takım: AlphaTauri

Doğum Tarihi: 1996-02-07 (24 yaşında)

Ülke: Fransa

Sergio Perez (11)

Takım: Racing Point

Doğum Tarihi: 1990-01-26 (30 yaşında)

Ülke: Meksika

Charles Leclerc (16)

Takım: Ferrari

Doğum Tarihi: 1997-10-16 (23 yaşında)

Ülke: Monaco

Lance Stroll (18)

Takım: Racing Point

Doğum Tarihi: 1998-10-29 (22 yaşında)

Ülke Kanada

Kevin Magnussen (20)

Takım: Haas F1 Team

Doğum Tarihi: 1992-10-05 (28 yaşında)

Ülke: Danimarka

Alexander Albon (23)

Takım: Red Bull Racing

Doğum Tarihi: 1996-03-23 (24 yaşında)

Ülke: Tayland