Formula 1 pilotları kimlerdir 2020? Formula 1 İstanbul'da yarışacak pilotlar
Türkiye'de yaklaşık 10 yıl sonra tekrar yapılacak olan Formula 1 yarışları, büyük bir heyecan ve ilgiyle takip ediliyor. Dünyanın en çok izlenen motor sporları organizasyonu olan Formula 1'de, dünyaca ünlü pilotlar dünyanın en hızlı arabalarıyla pistten birinci ayrılmak için yarışıyor. Türkiye'de yapılacak yarışlar öncesi merak edilenlerden birisi de Formula 1 pilotları oldu. Peki, Formula 1 pilotları kimlerdir 2020? İşte, Formula 1 İstanbul'da yarışacak pilotlar...
Dünyanın en çok izlenen motor sporları organizasyonu Formula 1, 9 yılın ardından Türkiye'de. 13-15 Kasım tarihleri arasında başlayacak olan yarışlarda antrenman turları başladı. Antrenman turlarının ardından sıralama turları ve 15 Kasım'da da ana yarış başlayacak. Türkiye'deki izleyiciler tarafından da oldukça beklenen Formula 1 Türkiye GP, İstanbul Park'ta yapılacak. Yarış günleri yaklaştıkça merak edilen sorularda ortaya çıkmaya başladı. Formula 1'de yarışacak olan pilotlar, yarış severler tarafından merak ediliyor. Bizde bu konuyu haberimizde inceledik. Peki, Formula 1 pilotları kimlerdir 2020? İşte, Formula 1 İstanbul'da yarışacak pilotlar...
FORMULA 1 PİLOTLARI KİMLERDİR?
Daniel Ricciardo (3)
Takım: Renault F1 Team
Doğum Tarihi: 1989-07-01 (31 yaşında)
Ülke: Avustralya
Lando Norris (4)
Takım: McLaren
Doğum Tarihi: 1999-11-13 (21 yaşında)
Ülke: Birleşik Krallık
Sebastian Vettel (5)
Takım: Ferrari
Doğum Tarihi: 1987-07-03 (33 yaşında)
Ülke: Almanya
Nicholas Latifi (6)
Takım: Williams
Doğum Tarihi: 1995-06-29 (25 yaşında)
Ülke: Kanada
Kimi Raikkonen (7)
Takım: Alfa Romeo
Doğum Tarihi: 1979-10-17 (41 yaşında)
Ülke: Finlandiya
Romain Grosjean (8)
Takım: Haas F1 Team
Doğum Tarihi: 1986-04-17 (34 yaşında)
Ülke: Fransa
Pierre Gasly (10)
Takım: AlphaTauri
Doğum Tarihi: 1996-02-07 (24 yaşında)
Ülke: Fransa
Sergio Perez (11)
Takım: Racing Point
Doğum Tarihi: 1990-01-26 (30 yaşında)
Ülke: Meksika
Charles Leclerc (16)
Takım: Ferrari
Doğum Tarihi: 1997-10-16 (23 yaşında)
Ülke: Monaco
Lance Stroll (18)
Takım: Racing Point
Doğum Tarihi: 1998-10-29 (22 yaşında)
Ülke Kanada
Kevin Magnussen (20)
Takım: Haas F1 Team
Doğum Tarihi: 1992-10-05 (28 yaşında)
Ülke: Danimarka
Alexander Albon (23)
Takım: Red Bull Racing
Doğum Tarihi: 1996-03-23 (24 yaşında)
Ülke: Tayland