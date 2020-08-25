Formula 1, resmen Türkiye'ye dönüyor!

Geçtiğimiz günlerde Formula 1'in İstanbul'a geri döneceği haberleri ortaya çıkmıştı. Beklenen müjde bu hafta sporseverler ile buluştu. Formula 1'de İstanbul Grand Prix'sinin 13-15 Kasım 2020 tarihlerinde yapılacağı açıklandı. Böylelikle, dünyanın 1 numaralı motor sporları organizasyonu F1'de 2011 yılından bu yana ilk defa Türkiye'de yarış düzenlenecek.

"BOĞAZ'DA TURA ÇIKARIZ"

Formula 1'i son yıllarda en çok kazanan takımlardan birisi olan Mercedes'in takım patronu Toto Wolff, organizasyonun İstanbul'a dönüş ihtimaliyle ilgili "Türkiye'ye son olarak 10 yıl önce gittim. O meşhur 8. virajı hatırlıyorum, araçlar oradan geçtiğinde muazzam bir görüntü oluşuyordu. Eğer Formula 1 oraya dönmeye karar verirse herkes için iyi olur. Boğaz'da tura çıkarız." ifadelerini kullanmıştı.

Yarışın seyircili olup olmayacağıyla ilgili kesin bir bilgi henüz paylaşılmadı.

İşte Türkiye takvimi: