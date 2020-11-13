Formula 1 spin ne demek? Spin atmak nedir?

Türkiye'de 9 yılın ardından yeniden gerçekleştirilen Formula 1'de, ilk antrenman turları gerçekleştirildi. Intercity İstanbul Park pistinde yarışacak olan pilotlar ve dünyaca ünlü takımlar, antrenman turlarının ardından Cumartesi günü sıralama turunu gerçekleştirecek ve Pazar günkü yarışa hazır hale gelecek. 15 Kasım'daki yarışa kadar antrenmanlarına devam edecek olan pilotlar, ilk antrenmanda kaygan zemin üzerinde zorluklar yaşadı ve spin attı. Peki, Formula 1 spin nedir? Spin atmak nedir? İşte detaylar...

SPİN NEDİR SPİN ATMAK NEDİR?

Bir fizik terimi olan Spin ya da dönü, fizikte bir parçacığın açısal momentumu. klâsik ve kuantumsal olarak incelenir. Gezegenler gibi büyük nesnelerin kendi eksenleri etrafında dönmesinin momentumudur. Formula 1 ve daha birçok motor sporunda da karşımıza çıkan bu terim, araçların kontrolsüz ya da kontrollü şekilde arka taraflarını farklı yönlere savurmasına denir.

Kontrollü yapıldığında ortaya artistik görüntüler çıkmasını sağlayan spin atma, kontrolsüz gerçekleştiğinde büyük kazalara neden olabilir. Formula 1 gibi çok fazla aracın ve hızın ön planda olduğu yarışlarda oldukça tehlikelidir. Islak zeminde el freni ile gerçekleştirildiğinde 45, 90, 180 ve 360 gibi derecelerle sınıflandırılır.

Formula 1 İstanbul'da ilk antrenman yapıldı! İstanbul Park'ın kaygan zemini pilotlara zor anlar yaşattı!