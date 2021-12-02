Formula 1'de artık yavaş yavaş sezonun sonuna doğru yaklaşılırken, heyecan da doruklara ulaştı. Katar'da gerçekleştirilen dev yarışın ardından gözler sezonun 21. ayağı olan Suudi Arabistan Grand Prix'sine çevrildi. Liderliği Hamilton ve Verstappen arasında gidip geldiği bu müthiş sezonun Suudi Arabistan Grand Prix'sini izlemek isteyen yarışseverler internette Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix (GP) yarışı canlı izle | S Sport canlı yayın izle linki arıyor. İşte yarışın canlı yayın izle linki...

FORMULA 1 SUUDİ ARABİSTAN GRAND PRİX (GP) YARIŞI CANLI İZLE

Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix yarışı, Meksika'da bulunan 6.175 km kilometrelik Cidde Cadde Pisti'nde 50 tur üzerinden düzenlenecek. Zorlu yarış ise 5 Aralık 2021 Pazar bugün saat 20.30 'da başlayacak. Bu heyecan dolu yarışı izlemek için Formula 1 Suudi Arabistan (GP) yarışı canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

FORMULA 1 SUUDİ ARABİSTAN GRAND PRİX (GP) YARIŞI S SPORT CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix yarışı S Sport, S Sport Plus ve Idman Tv üzerinden şifreli olarak izlenebilecek. S Sport'u izlemek için Formula 1 Suudi Arabistan GP yarışı S Sport canlı yayın izle linkine tıklayabilirsiniz.

Aynı zamanda S Sport kanalları Vodafone TV, Turkcell TV+, D-Smart GO, Tivibu Go, BluTV, F1 TV Pro'dan da izlenebilecek.