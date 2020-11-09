Heyecanla ve ilgiyle beklenen Formula 1 Türkiye GP'nin başlamasına çok kısa bir süre kaldı. Antrenman yarışlarının 13 Kasım'da başlayacağı Türkiye GP, tüm sporseverler tarafından ilgiyle bekleniyor. Türkiye'de Formula 1 yayın haklarını elinde bulunduran S Sport, Türkiye GP'nin de yayıncısı olacak. Formula 1 Türkiye GP'nin şifresiz mi şifreli mi yayınlanacağı merakı da giderildi.

9 Kasım Pazartesi gününden itibaren Türkiye GP özel yayınlarına başlayacak olan S Sport, yarışları uydu üzerinden şifresiz olarak yayınlayacağını duyurdu. İşte detaylar...

S Sport'da Türkiye Grand Prix'si uydudan ücretsiz izlemek için frekans bilgileri şu şekilde:

Turksat 4A

TP11 - Frekans 12188 MHz Polarizasyon: Vertical (Dikey)

DVB-S2 8PSK - Symbole Rate: 27500 ksym/s FEC: 5/6

2020 Formula 1 Türkiye Grand Prix Yarış Programı

1. Antrenman: 13 Kasım 2020, Cuma Saat 11.00

2. Antrenman: 13 Kasım 2020, Cuma Saat 15.00

3. Antrenman: 14 Kasım 2020, Cmt Saat 12.00

Sıralamalar: 14 Kasım 2020, Cmt Saat 15.00-16.00

Yarış: 15 Kasım 2020, Pazar Saat 13.10