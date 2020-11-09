Formula 1 Türkiye GP'de İstiklal Marşı'nı Murat Karahan seslendirecek

Intercity İstanbul Park'ta 15 Kasım Pazar günü gerçekleşecek Formula 1 yarışının başlangıç seremonisinde İstiklal Marşı'nı dünyaca ünlü opera sanatçısı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan seslendirecek.

İstiklal Marşı'nı seslendirecek olmaktan dolayı gurur duyduğunu anlatan Murat Karahan, yaptığı açıklamada, "Dünyanın en büyük spor organizasyonlarından olan Formula 1'in, tekrardan güzel ülkemizde, İstanbulumuzda gerçekleştirilmesinden büyük mutluluk duyuyorum. Dünyada yaklaşık 2 milyar kişinin izlediği bu organizasyonun açılışında İstiklal Marşı'mızı seslendirecek olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak da yarışlar için hazır olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kusursuz bir organizasyona imza atmak adına tüm hazırlıkları büyük bir titizlikle gerçekleştirdik. Artık yarış için geri sayım başladı. Tüm dünyanın merakla takip ettiği Formula 1 yarışında ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bu kapsamda da İstiklal Marşı'mızı, açılış seremonisinde Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürümüz Murat Karahan'ın seslendirecek olmasından dolayı büyük gurur ve mutluluk yaşıyoruz."

MURAT KARAHAN KİMDİR?

İlk, orta ve lise eğitimini T.E.D Ankara Koleji'nde tamamladı. 1996 yılında Bilkent Müzik ve Sanatlar Fakültesi'ne girdi. Sanatçı Bilkent Üniveristesi'nde Devlet Sanatçısı Suna Korad, Prof. Pekin Kırgız ile çalıştı ve Gürçil Çeliktaş'tan sahne dersleri aldı. 2003 yılında lisans, 2006 yılında Master ve 2010 yılında Doktorasını tamamlayan Karahan, 2003 yılında Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde Solist Sanatçı olarak çalışmaya başladı. 2009 yılında Roma'ya giden sanatçı burada 2 yıl boyunca dünyaca ünlü Soprano Renata Scotto'nun ve aynı zamanda Santa Cecilia Akademisi başkanı Profesör Bruno Cagli'nin özel öğrencisi oldu. 2012 yılında aldığı davet üzerine Letonya Ulusal Operası'nda devamlı misafir sanatçı olan Karahan, burada aralarında Lucia di Lammermoor, La Traviata, La Boheme, Manon Lescaut ve Il Trovatore eserlerinin bulunduğu 50'nin üzerinde temsilde başrolleri seslendirdi. Sanatçı 2014 yılında Andante Dergisi'nin düzenlediği Donizetti Klasik Müzik Ödülleri'nde yılın en başarılı erkek opera sanatçısı seçildi. Yine 2014 yılında Fransa'da Il Trovatore ve Manon Lescaut operalarını ilk kez seslendirdi.2015 yılı Ocak ayında La Traviata 'Alfredo' rolü ile dünyaca ünlü Berlin Deutsche Oper'de ilk defa sahne alan sanatçı, 2015 yılında dünyaca ünlü Bolshoi Tiyatrosu'nun La Traviata, La Boheme, Carmen prodüksyonlarında başrolde sahne aldı. 2016 yılında Dünyanın en önemli açık hava opera festivali olan Arena Di Verona festivalinde Franco Zeffirelli,nin sahneye koyduğu Il Trovatore eserinde Maestro Daniel Oren yönetiminde başrolü seslendirdi, Murat Karahan yine Il Trovatore eseri ile Parma Verdi Festivali, Macerata Opera Festivali, Berlin Deutsche Oper'de büyük başarılar elde etti. Murat Karahan; aralarında Accademia Santa Cecilia Orkestrası, Moskova Çaykovski Senfoni Orkestrası, Letonya Ulusal Opera Orkestrası, Liepaja Senfoni Orkestrası, Tiran Senfoni Orkestrası, Baden Baden Flarmoni Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Bilkent Senfoni Orkestrası, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'nın da bulunduğu birçok orkestra ile başarılı temsil ve konserler verdi Limak Vakfı tarafından kurulan Limak Filarmoni orkestrasının kurucusu Murat Karahan bu orkestra ile Türkiye Turnesi yapmış ve ülke genelinde büyük başarı elde etmiştir.

2017 yılında Wiener Staatsoper,Arena Di Verona, Bolşoy Tiyatrosu, Münih Bayerische Staatsoper, Napoli San Carlo Operası, Los Angeles Operası ve Salerno Operası gibi dünyanın en önemli tiyatrolarında Il Trovatore, Manon Lescaut, Tosca, Turandot, Carmen, Madama Butterfly ve Nabucco eserlerinin başrollerini seslendiren Murat Karahan 2018 yılı Ocak ayında Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak göreve başlamıştır.

Dünyanın en önemli sahnelerinde başrol söyleyen Murat Karahan'ın seslendirdiği eserler;