Formula 1 Türkiye GP'ye ay-yıldızlı kupa!

Formula 1'de sezonun 14. yarışı olan DHL Türkiye Grand Prix'si için özel kupa hazırlandı.

Intercity İstanbul Park tarafından özel olarak tasarlatılan şampiyonluk kupası, Türk kültüründen izler taşıyor.

Metalik gri ve bronz renginde, 5 kilo ağırlığında ve 50 santimetre yüksekliğe sahip kupanın üzerinde Galata Kulesi, Boğaziçi Köprüsü gibi İstanbul'un sembol yapılarının yanı sıra lale figürleri de yer alıyor. İstanbul yazısının özel olarak işlendiği kupanın üst bölümünde ise ay-yıldız bulunuyor.

FORMULA 1 İSTANBUL YARIŞ TAKVİMİ

1. Antrenman: 13 Kasım 2020, Cuma Saat 11.00

2. Antrenman: 13 Kasım 2020, Cuma Saat 15.00

3. Antrenman: 14 Kasım 2020, Cmt Saat 12.00

Sıralamalar: 14 Kasım 2020, Cmt Saat 15.00-16.00

Yarış: 15 Kasım 2020, Pazar Saat 13.10